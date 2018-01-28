Galatasaray’ın Badou Ndiaye için istediği rakam belli oldu

Osmanlı maçı öncesinde Ndiaye rest çekti, Stoke City'ye gitmek istediğini Terim'e iletip kamptan ayrıldı. Kampta hocası ile görüşüp “Premier Lig’e gitmek istiyorum” diyen Ndiaye için gelen 16 milyon Euro’luk teklife 3 milyon Euro zam yapılırsa Senegalli Ada’nın yolunu tutacak.

Transferin son günlerinde takıma takviye yapması beklenen G.Saray, önemli bir silahını satma tehlikesi ile karşı karşıya… Sarı-kırmızılılarda gündeme damgasını vuran isim ise Senegalli Badou Ndiaye.

İngiliz ekibi Stoke City'nin ısrarla istediği oyuncu Premier Lig'e gitmek için gemileri yaktı ve maç öncesinde G.Saray'ın Florya kampından ayrıldı.

Vatan Gazetesi’nde yer alan habere göre; ara transfer döneminde Ndiaye için ciddi teklifler gelirken Fatih Terim'in de ret yanıtı vermesi ile birlikte hem Dursun Özbek yönetimi hem de Mustafa Cengiz yönetimi teklifleri kabul etmedi.

Ancak buna rağmen Stoke City'nin ısrarı sürdü ve son olarak da 16 milyon Euro'luk teklif ile G.Saray'ın kapısı bir kez daha çalındı.

Peki bu kez ne değişti? Oyuncu, menajeri aracılığı ile yönetime gitmek istediğini açık açık söylerken kendisinden bunu Fatih Terim'e de söylemesi istendi.

Rıdvan Dilmen: Eğer ben konuşursam gündem değişir Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı NTVSpor'da yayınlanan % 100 futbol programında değerlendirdi. Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için de 'Ben konuşursam gündem değişir' dedi. İlgili Haberi Oku

7.5 MİLYON €'YA TRANSFER OLDU

Florya’da Osmanlı maçı öncesinde sarı-kırmızılı oyuncular kampa girerken Ndiaye de akşam saatlerinde hocasına görüşmek istediğini iletti. Terim, “İngiltere'ye giderek Premier Lig'de oynamak istiyorum” diyen Ndiaye'yi dinledi.. Ardından da G.Saray'da kalmak istemeyen oyuncuyu durdurmayarak kamptan ayrılabileceğini iletti. Ndiaye gece yarısı kamptan ayrılırken kadrodan da çıktı.

Şimdi gözler de Stoke City ile G.Saray arasındaki pazarlıklarda. İngiliz ekibi 16 milyon Euro önerirken Aslan'ın hedefi ise bu rakamı 19 milyon Euro'ya yükseltip Ndiaye'nin ayrılmasına onay vermek.

Sezon başında 7.5 milyon Euro'ya Osmanlıspor'dan alınan Senegalli oyuncunun ayrıca 1 milyon Euro da bonusları bulunuyordu.

Bu sezonun sonunda kontratında 19 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncuyu yönetim şimdiden bu rakama bırakmaya hazır.