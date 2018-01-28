Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Ali Palabıyık’ın Trabzonspor maçındaki yönetimine isyan etti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Transfer konusunda da konuşan Aykut Kocaman, stoper bölgesine takviye yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, hakem Ali Palabıyık’ın yönetimini eleştirdi. Maç sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuşan Aykut Kocaman, Ali Palabıyık’ın kalitesinin altında maç yönettiğini söyledi. Özellikle bir taç pozisyonunun ardından Ali Palabıyık’ın kontrolünü kaybettiğini söyleyen Aykut Kocaman, Pereira’nın kırmızı kart görmesi gerektiğini de savundu.

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Önce takımının performansını değerlendiren Aykut Kocaman, gole kadar oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Galibiyeti hak ettikleri bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Aykut Kocaman, sadece Trabzonspor’un golünden sonra 75. dakikaya kadar oyunu rakibe verdiklerinin altını çizdi. Kendi takımının performansını değerlendirdikten sonra hakem Ali Palabıyık ile ilgili yorum yapan Aykut Kocaman, şunları söyledi:

“Maçın hakemi ile ilgili konuşmadan olmayacak. Pereira’nın yaptığı hareket, hemen her maç yaptığı gibi, kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyondu. Ali Palabıyık atmosferi zorlu maçlarda verdiği doğru kararlar ile tanındığı için böyle maçlara veriliyor. Taraftar baskısından etkilenmeyip gördüğü çalan bir hakem olarak tanınıyor. Ancak bir taç pozisyonunda taraftarın verdiği tepki sonrası her şey değişti. Ali Palabıyık, bugün standardının altında maç yönetti. Kalitesine yakışmadı. Kendisini bir kez daha kontrol etmesini rica ediyorum.”

Rıdvan Dilmen: Ali Palabıyık, Fenerbahçe gol atınca `oh` demiştir Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçı NTVSpor'da yorumladı. Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın beraberlik golünden sonra rahatladığını söyledi. İlgili Haberi Oku

TRANSFER İSTEDİĞİ BÖLGEYİ AÇIKLADI

Devre arasında acil olarak savunmaya takviye yapmaları gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman, şunları söyledi:

“Bizim forvet sıkıntımız yok. Üç tane stoperimiz vardı ikisi sakat. Mehmet Topal stoper oynamak zorunda kaldı. Mehmet Topal’ı orta sahadan aldığımızda Josef ile yakaladığı, adeta ‘Duvar’ diyebileceğimiz defansif başarı da yok oldu. Bizim arka tarafımızda problem var. Futbolcularımız kendi pozisyonlarında oynatabilseydik faklı bir sonuç olabilirdi bugün… Bizde her şey forvet ve on numara üzerinde dönüyor. Sürekli forvet alınması gündeme geliyor. Bizim acil olarak stopere takviye yapmamız gerekiyor.”