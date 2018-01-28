CANLI İZLE: Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! TS FB maçı canlı yayın!

Son yılların en gergin derbilerine sahne olan Trabzonspor Fenerbahçe maçında bordo mavili ekip 17 maçtır yenemediği rakibini yenerek şansızlığı bitirmek isterken, Fenerbahçe rakiplerinin kazandığı haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Taraftarların erken saatlerden itibaren canlı izlemek için Google üzerinde canlı yayın linki aradığı karşılaşma yoğun ilgi görüyor. beIN Sports kanalının yanı sıra birçok yabancı kanalın da şifresiz canlı yayınlayacağı Trabzonspor Fenerbahçe maçı için canlı izleme linki ve maçı şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanallar listesini haberimiz içinde bulabilirsiniz. Maç kaç kaç olduğunu öğrenmek isteyen taraftarlar haberimiz içindeki canlı anlatım sayesinde maçın skorunu da anlık olarak öğrenebilir. İşte Trabzon Fenerbahçe maçı canlı izleme link ve maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi...

Haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden takip edemeyecek olan taraftarlar karşılaşmayı nasıl canlı izleyebileceklerini merak ediyor. beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanmasının yanı sıra dünyadan birçok ülkenin de dikkatini çeken Trabzonspor Fenerbahçe maçı bazı yabancı ülke kanallarında şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Rıza Çalımbay’ın takımın başına geçtikten sonra son 9 maçta hiç yenilmeyen bordo mavili ekip bu çıkışını Fenerbahçe’ye karşı sürdümek istiyor. Fenerbahçe’de ise yıldız isimlerin sakat olması can sıkarken şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkılacak. Medical Park Stadı’nda oynanacak maçta tribünde rekor sayıda seyirci bekleniyor. Bilet bulma yarışında geride kalan birçok Trabzonspor taraftarı maçı ekran başından canlı izlemek durumunda kalacak. Yabancı kanalların şifresiz canlı izleme imkanı ile yayınlayacağı Trabzonspor Fenerbahçe maçı başladı. Şampiyonluk yarışını yakında ilgilendiren Trabzonspor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçını canlı yayın izleme yolları ve maçın şifresiz izlenebileceği yabancı kanalların listesi…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLE

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısındaFenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onur, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Kucka , Yusuf, Abdülkadir, Sosa, Burak

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Hasan Ali, Josef, Dirar, Aatif, Alper, Fernandao

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Trabzon deplasmanında Fenerbahçe kafilesi, üst düzey devlet görevlilerine uygulanan güvenlik prosedürüne tabi olacak. Havalimanından otele ve stada kadar geniş çaplı önlemler alınacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında özellikle 3 Temmuz sürecinin ardından gerilen ikili ilişkiler bu hafta yeni bir testten geçecek. İki takımın da zirve yolundaki iddiası nedeniyle hararetli geçmesi beklenen pazar günkü dev mücadele öncesi şehirde yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kafile için Trabzon’da devlet protokolü uygulanacak. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılacak ve Fenerbahçe’nin etrafında adeta duvar örülecek.

Fenerbahçemiz Süper Lig’de Trabzonspor ile oynadığı son 16 maçta mağlubiyet almadı. #FBSK pic.twitter.com/FXCkeZRfDa — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 28 Ocak 2018

AZİZ YILDIRIM 3 TEMMUZ’DAN SONRA İLK KEZ TRABZON’DA

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın 3 Temmuz süreci sonrası ilk kez Trabzonspor maçı için şehre gelecek. ıldırım, sarı-lacivertli futbolcularla birlikte özel uçakla Trabzon’a gidecek. Buradan karayoluyla Rize’ye geçecek ve şehirde yapılacak bazı açılışlara katılacak Aziz Yıldırım’ın maç günü ise takımı otelden stada uğurlayacağı ifade ediliyor. Yöneticilerin güvenliğini ise polisler ve İstanbul’dan getirilen özel korumalar sağlayacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR

Klik Sport

Fox Soccer 2GO

O2TV Football

Sport Tv 1 (Portugal)

Eir Sport 2

Arena Sport 3 HD (Cro)

beIN Max 7 (Espana)

beIN Sports France 3 HD

BT Sport Extra 2 HD

Digi Sport 5 (Svk)

Sky Sport 4 (Germany)

Sport 2 (Hungary)

SuperSport 5 Za

Sport Tv 1 (Portugal)

SuperSport Maximo 1

TV3 Sport 1 (den)

Viasat Football Sweden

Viasat Football Norway

ViaPlay (denmark)

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

ViaPlay (sweden)

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı: 11.386

Sembol: 29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

FENERBAHÇE’DE SAKAT FUTBOLCULAR TEDİRGİN EDİYOR

Zorlu maç öncesinde çok sayıda önemli futbolcunun sakat olması Fenerbahçe’nin canını sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor de Paula Giuliano, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla çalışamayan Martin Skrtel'in de forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE TRABZON’DA 7 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Trabzon’daki son 7 lig maçından 5’ini kazanan, 2’sinde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2’lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe ayrıca, rakip sahadaki son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu arada iki ekip, bordo-mavililerin yeni stadı Medical Park’ta ilk kez karşı karşıya gelecek.

MEHMET EKİNCİ ESKİ TAKIMINA KARŞI GÖREV ALABİLECEK

Fenerbahçe’nin sezon başında Trabzonspor’dan transfer ettiği Mehmet Ekici’nin, uzun bir aranın ardından bordo-mavililer karşısında kadroda olması bekleniyor. Yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mehmet, eski takımına karşı ilk defa forma giymek için teknik direktör Aykut Kocaman’dan şans bekleyecek. Mehmet, sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.