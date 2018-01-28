Beşiktaş’ta Anderson Talisca kararı

Beşiktaş, Talisca’yı sezon sonuna kadar tutma kararı aldı. Sambacı’nın olası bir transferinden gelecek paranın şampiyonluğun yerini tutamayacağını düşünen siyah-beyazlı yönetim, Brezilyalı oyuncunun bonservisini de Benfica’dan almak istiyor.

Ligin ikinci yarısı başlar başlamaz iki maçta attığı dört golle Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Anderson Talisca sezon ortasında bir yere gönderilmeyecek.

Özellikle Benfica kaynaklı çıkan transfer haberlerine kulak tıkayan Beşiktaş Yönetimi, olası bir transferden gelebilecek paranın, şampiyonluğun yerini tutmayacağını dile getirdi.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; ligin ilk yarısına göre daha iyi oynamaya başlayan ve savunmaya da yardım etmesi dikkatlerden kaçmayan Talisca da, Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını, bizzat yönetime iletti. Tam aksine, uzun yıllar siyah – beyazlı formayı giymek istediğini de belirten Brezilyalı futbolcunun, bonservisinin Benfica'dan alınmasını da istediği ortaya çıktı.

Bayern Münih ile oynanacak olan iki maçta da forma giyme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle Çin'e gitmeye soğuk bakan Talisca için, Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunu beklemeden kulübü Benfica ile masaya oturacağı belirtildi.

Kazandıkları 100 TL`den Fenerbahçe 27, Beşiktaş 21`ini kredilere veriyor Fenerbahçe'nin gelirleri 6 ayda yüzde 31.8 artarak 308 milyon TL'ye çıktı. Ancak şirketin finansman gideri de 82.3 milyon oldu. Beşiktaş'ın ise 416 milyon TL gelirine karşın 86.7 milyon TL finansman gideri var. Hal böyle olunca gelirlerin büyük kısmı finans kuruluşlarına gitti. İlgili Haberi Oku

Takımın yaş olarak ileride olması nedeniyle, böylesine genç yetenekleri kaybetmek istemeyen başkan Fikret Orman'ın, sezon sonunda kadrodaki isimlerden birini satarak, Talisca'nın parasını çıkarmaya çalışacağı öğrenildi.

Öte yandan hem Antalyaspor hem de Kasımpaşaspor maçlarında attığı dört golle tüm dikkatleri üzerine çeken Talisca'nın tedavisine başlandı.

Sağ üst baldırında hafif gerilme olduğu tespit edilen Brezilyalı oyuncunun, Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

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