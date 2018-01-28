Avustralya Açık Erkekler finalinde şampiyon Roger Federer

36 yaşındaki İsviçreli Roger Federer, Avustralya Açık Erkekler finalinde Marin Cilic'i yenerek 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek tarih yazdı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic’i 3-2 mağlup eden İsviçreli Roger Federer şampiyon oldu. Tecrübeli tenisçi, böylece Avustralya Açık’ta 6’ncı, grand slam turnuvalarında da 20’nci şampiyonluğunu elde etti.

Melbourne kentinde oynanan Avustralya Açık’ın tek erkekler finalinde dünya 2 numarası Federer ile 6 numaralı seribaşı Cilic karşı karşıya geldi. 36 yaşındaki tecrübeli tenisçi, 3 saat 3 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1’lik setlerle 3-2 kazanarak Avustralya Açık’ta 6’ncı, grand slam turnuvalarında da 20’nci şampiyonluğuna ulaştı.

Efsane tenisçi 1968’den bu yana oynanan Grand Slam’lerin yüzde 10’unu (200) tek başına kazanan isim oldu.

Avustralya Açık`ta şampiyon Caroline Wozniacki! Avustralya Açık kadınlar finalinde Caroline Wozniacki şampiyon oldu. İlgili Haberi Oku