Amed Sportif Faaliyetler sahaya çıkmama kararı aldı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19 . hafta maçında bugün deplasmanda Sivas Belediye Spor ile karşılaşması beklenen Amed Sportif Faaliyetler, sahaya çıkmama kararı aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında bugün deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, deplasman yasağını protesto etmek için maça çıkmadı.

İl Güvenlik Kurulu’nun rakip taraftarın Sivas’a getirilmemesi kararı almasının ardından bugün saat 13.00’te oynanacak olan Sivas Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler mücadelesi oynanamadı.

Konuk takım, taraftarlarının olmamasını protesto ederek sahaya çıkmazken kafilenin şehirden ayrıldığı öğrenildi.

AMED SPORTİF’TEN AÇIKLAMA

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 19’uncu hafta maçında bugün deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, sahaya çıkmama kararı ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Amedspor Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, bin bir zorlukla yürütmeye çalışılan sportif faaliyetin taraftar olmadan anlamsız olduğunu ve bu kararları protesto etmek için Sivas Belediyespor maçına çıkılmayacağını basına ve kamuoyuna bildirmektedir” denildi.

Bugün deplasmanda Sivas Belediye Spor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, seyircisiz oynama cezasını protesto etmek için sahaya çıkmadı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu tarafından, takımın sahaya çıkmamasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında 23 Aralık 2015 tarihinde oynanan Amedspor-Başakşehir maçında tribünde açılan ‘Çocuklar ölmesin maça gelsin’ pankartı sonrası, bugüne kadar birkaç deplasman dışında tüm deplasmanlar taraftarlarımıza; il ve ilçe spor güvenlik kurulu kararlarıyla yasaklanmıştır. Bu kararlara karşı dava açıldığında, ilk inceleme dahi maçın oynandığı tarihten çok sonra yapılmakta ve dava yolunu etkin bir yol olmaktan çıkarmaktadır. İdari işlemlere karşı dava açabilmek anayasal bir haktır. Uygulanan şekliyle idari bir işleme karşı etkin yargısal denetimin bertaraf edildiğini bilmenizi isteriz. 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda bu yasaklar devam etmiştir. 2,5 sezonda kupa maçlarımız dahil deplasmanda oynadığımız maçlardan 41’inde seyirci cezası ile deplasmanda oynamışız. Türkiye´nin büyük takımlarından olan Fenerbahçe ve Bursaspor ile yaptığımız kupa maçlarında dahil maalesef bu haksız kararla karşı karşıya kalmış ve haksız bir rekabet ortamı yaratılmıştır. Bütün bunlar devam ederken biz spor ahlakından çıkmayarak bütün mücadelemizi bu çerçevede vermeye çaba göstermişizdir. Ankaragücü, Kocaelispor, Adana Demirspor, Sakaryaspor, Afjet Afyonspor, bölgemiz ve kentimizin diğer takımı Diyarbekirspor gibi takımlar deplasmana binlerce kişi olarak gidip güvenliği sağlanabiliyorsa, Amedspor´un da sağlanmalıdır. Eğer bu yasak sadece Amedspor içinse o zaman farklı durumlar olduğunu düşünürüz. Sporda olması gereken budur, ayrıca seyircimizin güvenliğini alamayan valilik, sporcumuzun sahada güvenliğini hiç alamaz. Kaldı ki daha önce sahada yapılan saldırılarla baş başa kaldık. Bugüne kadar deplasman yasaklarına kaldırılması için her yolun denenmiş olduğunu ve bir sonuç alınamadığını üzülerek belirtmek isteriz. Taraftarsız bir futbolun kime veya neye hizmet ettiği sorularını bu kararları alan tüm mercilere soruyoruz. Amedspor taraftarlarının talepleriyle birlikte, Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucu; her yolun denendiğini, bin bir zorlukla yürütmeye çalışılan sportif faaliyetin taraftar olmadan anlamsız olduğunu ve bu kararları protesto etmek için Sivas Belediyespor maçına çıkılmayacağını basına ve kamuoyuna bildirmektedir.”

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MAÇA ÇIKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı Futbol Müsabakaları Talimatnamesi’ndeki kurallara göre, Amed Sportif’e hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası verilebilir. İkinci kez aynı durumun yaşanması halinde takımın bir alt lige düşürülmesi de söz konusu olabilir.

İşte TFF’nin yayınladığı o talimatname;

MADDE 24 – PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar. 11 Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır. Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.

b) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu, teknik sorumlu veya diğer akredite kişiler, sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Buna rağmen çıkarılmak istenen kişi sahadan çıkmadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder. Müsabakanın tatil edilmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca takımın, galibiyet halinde verilen puan kadar puanı tenzil edilir. Bu ihlalin teşebbüs aşamasında kalması halinde futbolcuların veya teknik sorumluların tescilli olduğu veya diğer akredite kişilerin mensubu olduğu kulüplere disiplin talimatında yer alan bir alt lige düşürme ve puan tenzili dışındaki yaptırımlar uygulanabilir.

c) Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemler, iki takımın futbolcuları tarafından yapılmışsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. Eğer anılan eylemler yalnız bir takım futbolcuları tarafından meydana getirilmişse futbolcuların tescilli olduğu takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. Puanları tenzil edilen takımların puanı bulunmuyorsa, takımlar eksi puanla devam ederler. Bu ihlalin teşebbüs aşamasında kalması halinde futbolcuların tescilli olduğu kulüplere disiplin talimatında yer alan bir alt lige düşürme ve puan indirme dışındaki yaptırımlar uygulanabilir.

ç) Bu talimatın 21. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği şekilde sahaların içinde veya dışında kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede ciddi olaylar meydana gelmesi halinde, anılan maddede yer alan yaptırımlara ek olarak; bir sezonda olayları meydana getiren taraftarların mensubu olduğu kulübe ilk ihlalde hükmen mağlubiyet kararı verilebilir. Aynı ihlalin bir sezonda ikinci defa meydana gelmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilebilir. Bu yaptırımın uygulanması halinde ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Aynı ihlalin bir sezonda üçüncü kez meydana getirilmesi halinde, ikinci ihlalin yaptırımlarına ek olarak, takımın sezon sonuna kadar yapacağı müsabakaların iptal edilmesine ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya alt lig bulunmaması halinde bir sezon süreyle lige alınmamasına karar verilebilir.

(2) Bu madde hükümleri çerçevesinde karar vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir. Disiplin Kurulları'nın verdiği kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz harç makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu'na başvurulabilir.