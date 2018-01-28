“Afrin” paylaşımı yüzünden PDFK’ya sevk edilen Deniz Naki kimdir?

Son günlerin en çok konuşulan ismi Deniz Naki gündemden düşmüyor. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, sosyal medyadan “Zeytin Dalı” operasyonuyla ilgili yaptığı video paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu”na (PFDK) sevk edildi. Herkes ismini sıkça duyduğu futbolcu Deniz Naki kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı sorularının cevabını merak ediyor. İşte Deniz Naki kimdir ve daha merak edilen tüm soruların yanıtları…

AMEDSPORLU DENİZ NAKİ KİMDİR?

Amedsporlu Deniz Naki, 1989 yılında Almanya Düren'de dünyaya geldi. Futbolcu Deniz Naki futbol yaşantısına da doğduğu yerin takımı FC Düren alt yapısında başladı. Daha sonra Bayer Leverkusen alt yapısına geçti, ardından 2. Lig ekiplerinden Rot Weiss Ahlen takımına kiralık olarak verildi. Deniz Naki daha sonra sırasıyla FC St. Pauli, SC Paderborn ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.

Deniz Naki son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Amed SK takımında forma giymeye başladı. Barış talebini dile getirdiği tweet nedeniyle yargılandığı davada 1.5 yıla mahkum edildi ve cezası 5 yıl ertelenmişti.

Deniz Naki, siyasi kimliği nedeniyle deplasman maçlarında da da zaman saldırıların hedefi oluyor. Amedspor’un oyuncusu Deniz Naki, en son Almanya’da silahlı saldırıya uğramıştı. Deniz Naki şu an futbol yaşantısını Amedspor’da sürdürmektedir.