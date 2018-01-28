28 Ocak transfer gündemi: Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş son dakika transfer haberleri…

Transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Tek transferini yaptıktan sonra başka oyuncu almayan Trabzonspor ile transfer döneminde taraftarlarını hayal kırıklılığına uğratan Fenerbahçe ve Galatasaray ise transferdeki sessizliği devam ediyor. İşte 28 ocak transfer dedikoduları ve son dakika transfer açıklamaları...

Yükselişe geçen Galatasaray taraftarlarının mutluluğunu yeni transferlerle taçlandırmak istiyor. Birçok futbolcusu sakat Fenerbahçe kiralik formülüyle transfer işini çözmeye çalışıyor. Beşiktaş’ta gece yarısı Vagner Love darbesi yaşandı. Tüm konsantrasyonun Pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçına harcayan Trabzonspor ise transfer işlerini bu haftasonu için rafa kaldırdı. İşte 28 Ocak transfer gündemi…

GALATASARAY SOL BEK İÇİN YENİ İSMİ BELİRLEDİ

Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle ligde 3’te 3 yaparak maç fazlasıyla olsa da liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Transferine kesin gözüyle bakılan Ndiaye’nin takımdan ayrılmasının ardından oyuncunun yerine gelecek yabancı futbolcuyu çabuk buldu. Sol bekte taraftarlarının Latovlevici’yi takımda görmek istememeleri ardından sol bek arayışını hızlandırmıştı.

Sol bekte ilk hedefi Asamoah olan sarı kırmızılı takımda Watford’dan Holebas adaylar arasında. Galatasaray transfer listesine en son Valencia’nın 20 yaşındaki İspanyol sol beki Toni Lato’yu da ekledi. Gaya’nın yedeği olan Lato’nun sezon sonuna kadar kiralanması için mali şartları araştırılıyor.

VAGNER LOVE BEŞİKTAŞ’I ZOR DURUMDA BIRAKTI

Günlerdir adı Beşiktaş ile alınan Vagner Love kulübü Alanyaspor’a rest çekti. Beşiktaş’ın düşük bonservis bedeli ödeyerek almak istediği golcü oyuncu kulübüne Instagram’da paylaştığı fotoğrafla tepki gösterdi. Kulübünden alacakları olduğunu söyleyen Vagner Love, adeta Alanyaspor başkanını taraftarlarına şikayet etti. Usta golcü alacaklarının ödenmemesi halinde alacaklarını temin edemezse müzakerelerin sona ereceğini belirtti.

İŞTE DİĞER TRANSFER DEDİKODULARI

Dusko Tosic’in Trabzonspor’a gitmek istediği yönündeki iddialara oyuncunun menajeri Milos Malenovic yanıt verdi. Malenovic, “Tosic’e Trabzonspor’un ilgisi oldu. Yurt içi ve dışından teklifler de vardı. Ancak kendisi Beşiktaş’ta mutlu ve ayrılmayı düşünmüyor” diye konuştu. (Fotomaç)

Cimbom, Bodou Ndiaye’den sonra Osmanlıspor’un bir başka yıldızına kancayı attı. Forvet hattını takviye etmek isteyen sarı-kırımızlı yönetim, başkent ekibinin golcüsü Umar Aminu’ya talip oldu.. (Fotomaç)

Fenerbahçe bir yandan Trabzonspor maçına odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın da kodrosunda görmeyi çok istediği Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba için fiyat artırımına gitti. Daha önce Akdeniz temsilcisine genç yıldız için 2 milyon Euro+1 futbolcu teklif eden Sarı- Lacivertliler, rakamı 500 bin Euro daha artırdı. (Takvim)