20. Grand Slam Şampiyonluğunu kazanan Roger Federer kimdir?

20. Grand Slam turnuvası sonra erdi. Avustralya Açık Erkekler finalinde 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek tarih yazdı yazan Roger Federer yeniden tenis sporunun en büyüğü oldu. Peki Roger Federer kimdir, nereli, kaç yaşında? Federer hakkında bilinmeyenler...

Grand Slam'lerin yüzde 10'unu (200) tek başına kazanan isim olan Roger Federer her turnuvada şampiyonluk sayısını arttırıyor. Peki teniste adeta krallığını ilan eden ve Avustralya Açık Erkekler finalinde 20. Grand Slam’da şampiyonluğunu ilan eden Roger Federer kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Federer’in tenis geçmişini kim olduğunu merak edenler için; Roger Federer kimdir sorusunu yanıtı…

ROGER FEDERER KİMDİR? NERELİ?

6 Ağustos 1981 doğumlu Roger Federer’in nereli olduğunu merak edenler çok merak ediliyor. İsviçre Basel doğumlu yıldız tenisçi, tenisçiler arasında da sıralamada birinci olarak yer almaktadır. Ayrıca daha önce art arda 237 hafta ve toplamda 302 hafta kalarak bir rekor kırmıştır. Federer, emekli ve aktif tenis oyuncuları, önemli tenis çevreleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olarak görülmektedir.

Tarihte “Kariyer Grand Slam” yapan sekiz oyuncudan biri olma başarısı gösteren Federer, 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunmaktadır ve erkekler tenis tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk tenis oyuncusudur. 30 Grand Slam finalinde oynayan ilk oyuncudur. 11 kez üst üste Grand Slam finali oynayarak önemli bir rekora daha adını yazdırmıştır. Federer 2004 Wimbledon itibarıyla art arda 37 Grand Slam çeyrek finali oynamıştır ve bu serisi 2013 Wimbledon 2. Turunda Sergiy Stakhovsky’e yenildiği için son bulmuştur. 2012 Amerika Açık’ta 23. kez 1 numaralı seribaşı olarak Pete Sampras’ın rekorunu kırmıştır.

Tenisteki bu başarılarından dolayı, dört kez üst üste Laureus World Sportsman of the Year ödülünü kazanmıştır. Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nı altı defa, Wimbledon tenis turnuvasını sekiz defa, Amerika Açık Tenis Turnuvası’nı beş defa, Roland Garros tenis turnuvasını bir defa olmak üzere toplam 20 Grand Slam kazanmıştır.