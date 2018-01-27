Vagner Love: Başkan gecikmiş maaşlarımı ödemezse; pazarlıklar sona erecek
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Vagner Love sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.
Vagner Love’dan Beşiktaş’a olması beklenen transferin seyrini değiştirecek bir açıklama geldi.
Vagner Love açıklamasında, “Alanyaspor başkanı anlaşmamıza sadık kalmak istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yerine getirir. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek.” ifadelerini kullandı.
Son güncelleme: 23:32 | 27.01.2018