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Vagner Love: Başkan gecikmiş maaşlarımı ödemezse; pazarlıklar sona erecek

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Vagner Love sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.
23:2527 Ocak 2018
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Vagner Love: Başkan gecikmiş maaşlarımı ödemezse; pazarlıklar sona erecek

Vagner Love’dan Beşiktaş’a olması beklenen transferin seyrini değiştirecek bir açıklama geldi.

Vagner Love açıklamasında, “Alanyaspor başkanı anlaşmamıza sadık kalmak istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yerine getirir. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek.” ifadelerini kullandı.

27 Ocak 2018 Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Matej Mitrovic Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği 24 yaşındaki Mitrovic'in Club Brugge'e kiralanması konusunda siyah beyazlılar KAP'a açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

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alacak beşiktaş transfer Vagner Love
Son güncelleme: 23:32 | 27.01.2018
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