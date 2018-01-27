Survivor 2018 All-Star’da yarışacak Milli sporcu Nevin Yanıt kimdir?

10 Şubat'ta başlayacak Survivor All-Star 2018'de birçok tanıdık isim yarışacak. Survivor 2018'de Ünlüler takımı eski yarışmacılardan oluşurken, Gönüllüler takımı ise yeni seçilen kişilerden oluşacak. İşte Survivor All-Star'da Gönüllüler adına yarışacak isimlerden biri de Nevin Yanıt oldu. Peki Acun Ilıcalı tarafından açıklanan, ada ekibinde yer alacak Milli atletimiz Nevin Yanıt kimdir, nereli sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte tüm merak edilenleriyle Nevin Yanıt'ın kimdir ve hayatına dair bilinmeyenler...

Survivor All-Star 2018’in başlamasına günler kala adada yarışacak kişiler de belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı tarafından, Survivor 2018’de yarışacağı açıklanan isimlerden biri de Milli atletlerimizden Nevin Yanıt oldu. Survivor Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Nevin Yanıt Türkiye’ye kazandığı başarılarla biliniyor olsa da Nevin Yanıt kimdir, nereli sorusu izleyiciler arasından sıkça soruluyor. İşte tüm merak edilenleriyle Nevin Yanıt kimdir ve hayatına dair tüm mera edilenler…

NEVİN YANIT KİMDİR?

Nevin Yanıt 16 şubat 1986 yılında Mersin'de doğmuştur. 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya'da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie'yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ'a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg'da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

2007 yılında Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland'ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci oldu.

2007 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008'de İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi.