Süper Lig 19. hafta güncel puan durumu

Süper Lig 19. hafta puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de zirvedeki takımların durumu ne? Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu bugün 26 Ocak Cuma günü oynanan Gençlerbirliği-Konyaspor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ile değişti. Süper Lig’in 19. haftasında liderlik yarışı devam edecek. Süper Lig’de takımlar arasındaki rekabet kıran kırana devam ediyor. Başakşehir 39 puan ile birinci sırada yerini alırken, bir puan farkla Galatasaray ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 36 puan ile eşit bir durumda. Pazar günü yapılacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı Süper Lig Puan durumunu etkileyecek. Peki Süper Lig’de son puan durumu ne? İşte güncel Süper Lig puan tablosu…

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15:00’te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.