Son dakika… Galatasaray’da Badou Ndiaye kamptan ayrıldı

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Premier Lig takımlarından Stoke City'ye transfer olmaya hazırlanıyor...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’nin, Stoke City ile transfer görüşmesi yapmak için kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Ligde Osmanlıspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılıların Senegalli yıldızı, dün gece geç saatlerde kamptan ayrılırken görüntülenmişti.

NTV Spor’un verdiği bilgilere göre, Stoke City’nin tecrübeli futboclu için 15 milyon euro‘luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Sözleşmesinde 18 milyon euro‘ya serbest kalır maddesi bulunan Ndiaye, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya gelerek teklifi değerlendirdi.

Sarı kırmızılı yöneticilerin Stoke City yetkilileri ile yapacağı görüşmenin ardından transferin netlik kazanacağı öğrenildi.

Sezon başında 7,5 milyon euro bedelle transfer edilen Ndiaye, 17 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan başarılı futbolcunun senelik kazancı ise 2 milyon 750 bin euro.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray resmi internet sitesinde Ndiaye’nin kadroya alınmaması ve transferi ile ilgili açıklamalada bulundu.

İşte o açıklama…

31 Ocak’ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye’ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim’e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı

Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Mustafa Cengiz: `Yellow Friday bütün dünyaya örnek oldu` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Yellow Firday' etkinliğinin bütün dünyaya örnek olduğunu belirterek, duygulu ve gururlu olduğunu söyledi. Cengiz, ayrıca 3 ay için değil, nasip olursa 33 yıl görev almak istediklerini belirtti. İlgili Haberi Oku