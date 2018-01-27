SON DAKİKA | F.Bahçe’de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yaptığı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektirileceğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpte 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri tarafından plaketleri ile gümüş ve altın rozetleri verildi.

Fenerbahçe`de Ozan Tufan`a yoğun program Kadro dışı kalan Ozan Tufan, çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde sürdürüyor. Genç futbolcu için Aykut Kocaman idman programı hazırladı. İlgili Haberi Oku