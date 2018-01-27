SON DAKİKA | F.Bahçe’de seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yaptığı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektirileceğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpte 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri tarafından plaketleri ile gümüş ve altın rozetleri verildi.
Son güncelleme: 12:51 | 27.01.2018