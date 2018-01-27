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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Matej Mitrovic

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği 24 yaşındaki Mitrovic'in Club Brugge'e kiralanması konusunda siyah beyazlılar KAP'a açıklama yaptı.
13:1327 Ocak 2018
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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı: Matej Mitrovic

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic’in Club Brugge’e transferiyle ilgili KAP’a açıklama yaptı.

Sezon başında  Rijeka takımından 4,2 milyon euro’ya transfer edilen stoper, beklenilen performansın altında kaldığı için fazla forma şansı bulamamıştı.

Mitrovic, Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta mücadele ederken Türkiye Kupası’nda 4 maça çıktı.

İşte siyah-beyazlıların KAP’a yaptığı açıklama;

“Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic’in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.”

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Etiketler
beşiktaş Club Brugge Matej Mitrovic
Son güncelleme: 14:15 | 27.01.2018
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