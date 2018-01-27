ÖZET İZLE: Göztepe Osmanlıspor maç özeti izle! Gol var ama kazanan yok!

Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelen Göztepe Kayserispor maçında 3 puanı kazanan çıkmadı. Karşılıklı gollerin olduğu karşılaşma 1-1 sona erdi. Karşılaşmayı kaçıranlar için haberimizde bulunan link aracılığı ile Göztepe Kayserispor maç özetini izleyebilirsiniz. İşte Göztepe Kayseri maç özeti ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Süper Lig’de bu sezon süpriz yaparak üst sıralara oynayan iki ekibin karşılaştığı Göztepe Kayserispor maçında gol sesi geldi fakat üç puanı kazanan çıkmadı. Maçın ilk yarısında 20. dakika Kayserispor’dan Badji ceza sahası dışından attığı muhteşem gol ile durumu 1-0’a getirdi ama ikinci yarı daha fazla gol pozisyonlarına girmeye başlayan Göztepe’de Tayfur durumu 1-1’e getirmeyi başardı. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısını izleyenler hop oturup hop kalkarken, maçı kaçıranlar hakemin bitiş düdüğü ile Göztepe Kayserispor maç özeti aramaya başladı. İşte Göztepe Kayseri spor maç özeti izleme linki… Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Göztepe Kayserispor maç özetini izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Ligde üst sıralarda yer alan ve iyi futbol oynayan iki ekibin mücadelesinden kazanan çıkmadı. Göztepe ile Kayserispor arasındaki maç 1-1 sona erdi. Maçın ilk yarısında üstün olan taraf Kayserispor olurken, Badji’nin golüyle devreye 1-0’lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda oyunu dengeleyen Göztepe oyuna sonradan dahil olan Tayfur’un golüyle beraberlik golünü buldu ve karşılaşma da bu şekilde sona erdi. Bu arada maçın 75. dakikasında Kana Bıyık gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 31’e çıkarttı

GÖZTEPE’NİN YENİ TRANSFERİ DEMBA BA TRİBÜNDE

Göztepe’nin transfer görüşmeleri yaptığı Demba Ba maçı tribünden takip etti. Sarı-kırmızılı kulübün prensip anlaşmasına vardığı bir diğer oyuncu Wallace Reis Da Silva Demba Ba ile birlikte tribünde yer aldı.