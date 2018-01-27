ÖZET İZLE: Galatasaray Osmanlıspor maç özeti izle! Maçı kaçıranlar için geniş özet!

Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray Osmanlıspor maçında gülen taraf sarı kırmızılılar oldu. Tıklım tıklım tribünde taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray, Osmanlıspor'u 2-0 yendi ve maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğunu ele geçirdi. Seyir zevkinin üst düzey olduğu karşılaşmayı kaçıran taraftarlar maçın bitmesiyle birlikte Galatasaray Osmalıspor maç özetini izlemek için arama motorlarına akın etti. İşte Galatasaray Osmanlıspor maçı özeti ve maçın önemli anları...

Hafta boyunca yönetim ve Fatih Terim yaptığı çağrılara kulak veren Galatasaray taraftarının hınca hınç dolduruğu karşılaşmada Galatasaray Osmanlıspor’u 37. dakikada Sofiane Feghouli’nin ve dakika 90’da Gomis’in attığı gol ile mağlup ederek sahasında yenilmezlik sayısını 12’ye çıkadı. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında karşılık pozisyonların yaşandığı maçın özet görüntüler bile izleyenler bile heyecanlı anlar yaşatacak cinsten idi. İrfan Buz yönetiminde ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor sık sık Galatasaray kalesine gelmesine rağmen aradığı golü bulamayınca maçtan boynu bükük ayrıldı. Galatasaray Osmanlıspor maç özeti yayınlanmasını heyecanla bekleyen taraftarlar takımına büyük destek verdi. Galatasaray Osmanlıspor maç özeti izlemeyen isteyen futbol severler haberimiz içindeki linkten karşılaşmadaki önemli anları izleyebilir. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Galatasaray Osmanlı maçı gollerini ve heyecanlı anlarını bulacağınız özeti izleyebilirsiniz.

GALATASARAY OSMANLISPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Sarı-Kırmızılılar, Ankara ekibini Feghouli ve Gomis’in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Aslan, Fatih Terim komutasında ligde 3’te 3 yaptı. Tribünlerin hiç susmadığı Galatasaray Osmanlıspor maçında sarı kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısında Osmanlı kalesini adeta abluka altına. Ardı ardına bulduğu pozisyonları gole çevirenmeyen Galatasaray’da sahneye 37. dakikada Feghouli çıktı ve Eren Derdiyok’un altı pas çizgisi üzerinde kafayla indirdiği topu ağlara gönderdi. Bu golle ilk yarının sonucunu da tayin eden Galatasaray ikinci yarıda daha paslı ve daha orta sahada oynamaya çalıştığı oyunu Osmanlıspor bozdu. Maçı kaçıranların özetlerde izleyebilceği anlarda Osmanlı Galatasaray kalesine arka arkaya gelmesine rağmen pozisyonları gole çeviremedi. Galatasaray ise kontra ataklarda aradığı pozisyonarı bulmasına rağmen 2. golü ancak 90’da Gomis’le buldu ve maç 2-0 sona erdi.

Fatih Terim’in takımın başına geçmesinin ardından 3. maçına çıkan Galatasaray 3 maçta 9 puan alarak liderliğe yükseldi. Osmanlı ise puanı 18’de kaldı ve küme düşme tehlikesi devam ediyor. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanına gidecek.

GOMİS’TEN GOL SONRASI PARA “GÖNDERMESİ”

Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray evinde Osmanlıspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Maça yedek başlayan ve 81.dakikada Eren Derdiyok'un yerine girip 88'de takımının ikinci golünü atan Gomis'ten ilginç bir gönderme geldi.

Hafta içi hakkında ‘parasını alamadığı için' oynamıyor haberleri yapılan Gomis attığı golün ardından tribünlere giderek bu haberlerin yalan olduğunu işaret eden bir hareket yaptı. Eliyle para işareti yaparak daha sonra formasındaki Galataray armasını gösteren Fransız golcü, adeta ‘para için değil arma için' mesajı yolladı. Golcü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

“EVİNDE OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM”

Osmanlıspor maçı öncesi yayıncı Beinsports'a Ndiaye'nin durumuyla ilgili açıklama yapan Fatih Terim, “Ndiaye bizim önemli bir isim. Kendisinden çok şeyler beklediğimiz iyi bir oyuncumuz. Dün ve evvel günkü süreç içerisinde biraz kafasının karıştığı malum. Konsantre olamayacağını söyleyince evinde eşi ve çocuklarıyla rahat ortamda olmasını söyledim. Tamamen bundan ibaret.” dedi.

GALATASARAYLI FUTBOLCUYA ŞOK TEPKİ!

Galatasaray’ın sol beki Latovlevici, yaptığı kritik hatalar ve düşük performansı ile taraftarın hedefi oldu. Sosyal medya kullancılarının da hedefi olan Latovlevici kısa süre Twitter’de TT listesine girmeyi başardı.

GALATASARAY OSMANLI MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 4 TEHLİKE! Galatasaray’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Eren’in kafasını Karce yumrukladı, devamında Mariano’nun vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 9 DOKUNAMADI! Garry Rodrigues bir anda savunma arkasına sarktı ve ceza alanı sağ çaprazından kale önüne doğru yerden sert bir pas çıkardı. Gerilerden gelen Tolga Ciğerci bomboş pozisyonda bu topa dokunamadı.

Dakika 16 AZ FARKLA! Selçuk İnan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Maicon’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Dakika 22 YİNE DOKUNAMADILAR! Galatasaray bir kez daha gol çok yaklaştı. Savunma arkasında boş durumda topu alan Garry Rodrigues kale önüne doğru pasını çıkardı, müsait durumdaki Feghouli topa dokunamadı.

Dakika 28 GOL GEÇERSİZ! Osmanlıspor’un kullandığı köşe vuruşunun ardından Serdar Gürler’in şutunda savunmaya çarpıp havalanan topa altı pas içinde Numan yükselip kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı ancak hakem, öncesinde Muslera’ya faul yapıldığını belirtti.

Dakika 37 GOL! Sol kanattan Yasin’in ortasında Eren Derdiyok’un altı pas çizgisi üzerinde kafayla indirdiği topu Feghouli boş kaleye yolladı: 1-0

Dakika 51 İNANILMAZ POZİSYON KAÇTI! Sol kanattan atağa çıkan Osmanlıspor’da Regattin ortasını yaptı, seken top kale önünde bomboş durumdaki Lumanza’nın önüne geldi. Onun gelişine dokunuşunda top üstten auta gitti.

Dakika 70 SERT ŞUT! Serdar Gürler uzak mesafeden sert ve isabetli vurdu, Muslera yattı ve topun kontrolünü sağladı.

Dakika 74 MÜTHİŞ POZİSYON! Sol çaprazdan ceza alanına sokulan Yasin’in uzaklardan sert şutunda Karcemarskas’tan seken topa altı pasın hemen gerisinde Feghouli kafayı vurdu, üstten aut…

Dakika 83 YİNE KARCE! Galatasaray’da bu kez oyuna yeni giren Gomis önünü boşaltıp yakın mesafeden sert vurdu, Karcemarskas bir kez daha olağanüstü bir kurtarışa imza attı ve topu kornere çeldi.

Dakika 88 GOLLL Sonradan oyuna giren Bafetimbi Gomis bu sezon ligdeki 15. golünü kaydetti.