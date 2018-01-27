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MAÇ SONUCU: Bornova Beckerspor 55-102 Fenerbahçe

Bilyoner.com KBSL 16.hafta müsabakasında İzmir ekibi Bornova Beckerspor ile Bornova Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 102-55 galip ayrıldı.
15:0027 Ocak 2018
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MAÇ SONUCU: Bornova Beckerspor 55-102 Fenerbahçe

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde galibiyetsiz son sıradaki Bornova Beckerspor, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe’ye direnemedi: 55-102.

Bornova Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-29, ilk yarısı 22-51, üçüncü periyodu ise 43-79 sonuçlandı.

Konuk sarı-lacivertli ekipte Pelin Derya 24, Plum 23 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bu skorla Bornova Becker, üst üste 16. mağlubiyetini alırken Fenerbahçe 14 galibiyete ulaştı.

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Bornova Beckerspor Fenerbahçe
Son güncelleme: 15:01 | 27.01.2018
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