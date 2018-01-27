MAÇ SONUCU: Bornova Beckerspor 55-102 Fenerbahçe
Bilyoner.com KBSL 16.hafta müsabakasında İzmir ekibi Bornova Beckerspor ile Bornova Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 102-55 galip ayrıldı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde galibiyetsiz son sıradaki Bornova Beckerspor, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe’ye direnemedi: 55-102.
Bornova Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-29, ilk yarısı 22-51, üçüncü periyodu ise 43-79 sonuçlandı.
Konuk sarı-lacivertli ekipte Pelin Derya 24, Plum 23 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Bu skorla Bornova Becker, üst üste 16. mağlubiyetini alırken Fenerbahçe 14 galibiyete ulaştı.
Son güncelleme: 15:01 | 27.01.2018