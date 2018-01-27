İşte Vagner Love transferinin perde arkası

Beşiktaş'la anlaşan ve resmi imzaların an meselesi olduğu Vagner Love transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Cenk Tosun'un rekor bir bedelle Everton'a transferi sonrasında Negredo'nun da soru işaretleri yaratması nedeniyle forvete takviye için çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş, önce golcüsünü İngiltere’de aramıştı.

Aradığını Ada’da bulamayan Kartal, Aytemiz Alanya'nın yıldızı Vagner Love'u kadrosuna kattı.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre transferde Sambacı'nın yoğun Kartal aşkı başrol oynadı!

Bu sezon son 6 maçta sadece 1 beraberlik alan Akdeniz ekibi, 11 golle takımın en skorer ismi olan 33 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri reddetti!

Alanyaspor ayrıca kapıyı da 5 milyon Euro'dan açmıştı.

Buna karşın oyuncunun ısrarla Siyah-Beyazlılar'a transfer olmak istediğini dile getirmesi etkili oldu.

Love’ın “Beni bırakın. Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Alanyaspor'a yüreğimle hizmet ettim. Bana müsaade edin” demesi Alanya yönetiminin fikrini değiştirdi.

Oyuncuyu bırakmak istemeyen yöneticiler, takımdan ayrılmak isteyen Love'u göndermemenin yarardan çok zarar getireceğini düşünerek bonservis bedelinde indirime gitti.

GÖRÜŞMELER AKŞAMA KADAR DEVAM ETTİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer için Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bizzat görüştü.

Akşam saatlerine kadar devam eden temaslarını olumlu noktalayan Orman, bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye razı oldu.

“LİGİN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ”

Vagner Love, geçen sezon mayıs ayında yaptığı açıklamasında Kartal'a övgülerde bulunmuştu.

Sambacı yıldız, “Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş” ifadelerini kullanmıştı.

“ETO’O’DAN DAHA ETKİLİ”

Antalyaspor’un eski hocası Jose Morais, geçen gol krallığı yarışında bulunan eski oyuncusu Samuel Eto'o ile Vagner Love'u kıyaslayarak, “Vagner Love gol krallığı yarışında iddialı bir durumda. Şu anda, ‘Eto'o mu? Vagner Love mı?' derseniz… Vagner'i tercih ederim” sözleriyle dikkat çekmişti.

Portekizli, çalıştırıcı, “Eto'o büyük futbolcu ve kariyeri ortada fakat tercihim Love olur. Vagner Love şu anda Eto'o'dan daha iyi” şeklinde konuşmuştu.

Vagner Love, Beşiktaş tarihinde forma giyecek 18. Brezilyalı futbolcu oldu. Sambacılar, Siyah-Beyazlılar'ın tarihinde toplamda 935 maça çıkarken, fileleri 204 kez havalandırmayı başardı.

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