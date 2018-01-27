Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: ‘Demba Ba haftaya aramıza katılacak’

Kayserispor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, istatistik olarak önde oldukları maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Tuna, Wallace Reis ile anlaşma yapıldığını, Demba Ba'nın da haftaya takıma katılacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 2 takımın da oyuna çok istekli başladığını anlatarak, “20. dakikada kaleyi bulan tek şutla Kayserispor öne geçti. Oyunun durması bizi olumsuz etkiledi. Topa sahip olma oranı ve pas sayımız yüksekti. Böyle üstün olduğumuz bir maçtan galip ayrılmak istiyorduk. Daha üretken olmaya çalıştık ve bulduğumuz golden sonra rakibin de eksik kalışıyla daha hızlı olmaya başladık. İyi yoldayız. İlk yarıya da 1 puanla başlamıştık, bu yarıda da bunu yaşıyoruz” dedi.

İlk yarıdaki eksiklerini görerek buna göre transfer yapmak istediklerini kaydeden Tuna, “Wallace Reis aramıza katıldı. Demba Ba ile geçen yıl birlikteydik. Onla da prensip anlaşmasına varıldı, inşallah haftaya aramıza katılacak. Poko aramıza katıldı ve hemen adapte oldu. Hem iyi bir stoper hem lider özellikli bir stoper. Demba Ba'yı zaten anlatmaya gerek yok. Durumunu bildiğim için hiç tereddüt etmedik. Futbol oynama isteği bizi ona karşı götürdü. Daha iyi bir Göztepe'yi ikinci yarıda izleteceğiz” diye konuştu. Tamer Tuna, 1-2 oyuncusuna takım bulmaları yönünde istekte bulunduklarını ifade ederek, kontenjan sıkıntılarının olmayacağını söyledi. MAÇ SONUCU | Göztepe 1-1 Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Göztepe evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku