Gomis’ten gol sonrası ‘para’ göndermesi!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Gomis Osmanlıspor'a attığı golün ardından hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray evinde Osmanlıspor’u Feghouli ve Gomis’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Maça yedek başlayan ve 81.dakikada Eren Derdiyok’un yerine girip 88’de takımının ikinci golünü atan Gomis’ten ilginç bir gönderme geldi.

Hafta içi hakkında ‘parasını alamadığı için’ oynamıyor haberleri yapılan Gomis attığı golün ardından tribünlere giderek bu haberlerin yalan olduğunu işaret eden bir hareket yaptı. Eliyle para işareti yaparak daha sonra formasındaki Galataray armasını gösteren Fransız golcü, adeta ‘para için değil arma için’ mesajı yolladı. Golcü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Galatasaray Osmanlıspor: 2-0 (Maç sonucu) Galatasaray, 19. hafta karşılaşmasında konuğu Osmanlıspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Aslan'ın gollerini 37'de Feghouli ve 88'de Gomis kaydetti. İlgili Haberi Oku

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