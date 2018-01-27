Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis’ten maç sonrası flaş açıklamalar

Galatasaray'ın konuğu Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta oyuna 81'de dahil olan 88'de takımının ikinci golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gomis, "İyi bir yenilmezlik serimiz var. Umarım bunu devam ettirip sezon sonunda Başakşehir'den birinciliği alıp şampiyon olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, konuğu Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ederken takımının ikinci golünü atan Bafetimbi Gomis, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Geçen hafta hakkında çıkan iddialarla gündeme oturan Fransız golcü golünü attıktan sonra taraftara “Para için değil, arma için oynuyorum” göndermesinde bulundu.

Müsabakanın ardından konuşan Gomis, “Golden daha önemlisi takımın başarısı. 3 puan hem bizim için önemliydi, hem de rakiplerin baskı altında hissetmesi için önemliydi. Bu yüzden mutluyuz” ifadelerini kullandı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Gomis, “Zor bir maçtı. En iyi maçlarımızdan değildi. Fatih Terim ile yeni bir sistem, yeni bir oyun düzeni var. Bunu yapıyoruz. Bir de şuna bakmak lazım, iyi bir yenilmezlik serimiz var. Umarım bunu devam ettirip sezon sonunda Başakşehir’den birinciliği alıp şampiyon olacağız” dedi. Gomis`ten gol sonrası `para` göndermesi! Galatasaray'ın Fransız yıldızı Gomis Osmanlıspor'a attığı golün ardından hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku