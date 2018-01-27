Galatasaray Osmanlıspor maçı ne saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray’da Ndiaye şoku!

Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle birlikte yakaladığı çıkışı devam ettirerek şampiyonluk yarışında söz sahibi isteyen Galasaray, evinde ligden düşme tehlikesinden uzaklaşmak isteyen Osmanlıspor'u ağırlıyor. Son dönemde takımlarına desteğini arttıran Galatasaray taraftarının stadı doldurması beklenirken, stada gidemeyecek futbol severlerde maç hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye sahne olacak Galatasaray Osmanlıspor maçı televizyondan canlı yayınlanacak. Peki Galatasaray Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

Ligde liderliği devralma hesapları yapan Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Ligin hem üstünü altına yakından ilgilendiren Galatasaray Osmanlıspor maçı futbol severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Evinde 11 maçtır yenilmeyen Galatasaray bu seriye bir maç daha katarak yenilmezlik serisini arttırmak hem şampiyonluk yarışında ağır bir yara almadan yola devam etmek istiyor. Maicon ve Gomis gibi önemli yıldızlarından bu hafta yararlanabilecek Galatasaray’da taraftarlar maçı canlı izlemek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Maça gidemeyen taraftaların Galatasaray Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı araştırdığı maç ekran başından da naklen takip edilebilecek. Peki Galatasaray’ın kazanmaşı halinde maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’in 2 puan önünde liderliğe yükseleceği maç hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak?

GALATASARAY OSMANLISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANAL YAYINLIYOR?

Galatasaray Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak eden sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray Osmanlıspor maçını 27 Ocak Cumartesi akşamı saat 19:00’da ekranlarının başında canlı izleyebilir. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sözleşmesinde 18 milyon euro‘ya serbest kalır maddesi bulunan Ndiaye, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya gelerek teklifi değerlendirdi. Sarı kırmızılı yöneticilerin Stoke City yetkilileri ile yapacağı görüşmenin ardından transferin netlik kazanacağı öğrenildi.

GALATASARAY OSMANLISPOR MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Yasin, Eren

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammed, Mehmet Musa, Özer, Aminu, Serdar, Doukara

GALATASARAY’DA BADOU NDİAYE KADRODAN ÇIKARTILDI

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin, Stoke City ile transfer görüşmesi yapmak için kamptan ayrıldığı öğrenildi.

GALATASARAY 11 MAÇTIR EVİNDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.

MAİCON VE GOMİS DÖNÜYOR

Galatasaray’da sarı kart cezasını çeken Maicon Roque ve sakatlığı düzelen Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor maçında oynayabilecek. Sarı kart cezasından dolayı 18. haftadaki Kayserispor maçını kaçıran Maicon ile sakatlığı nedeniyle yine bu maçın kadrosuna alınmayan Gomis, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Sarı-kırmızılı ekipte Osmanlıspor müsabakası öncesi tek eksik, tedavisine devam edilen Fernando Reges.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Osmanlıspor maçı öncesi Galatasaray’da 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 20. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynama şansını kaçıracak.