CANLI | Galatasaray Osmanlıspor: 1-0 (İkinci yarı oynanıyor)
Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Osmanlıspor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda taraftarın, yönetimin çağrısıyla yoğun ilgi göstereceği müsabakada Fatih Terim ve öğrencileri üç puana uzanıp maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğunu ele geçirmeyi ve pazartesi sahaya çıkacak olan lider Medipol Başakşehir üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor. İrfan Buz yönetiminde ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor ise Türk Telekom Stadı’nda bir sürprize imza atarak tehlike hattının üzerinde kalmanın peşinde. Saat 19.00’da başlayan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.
GALATASARAY – OSMANLISPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz