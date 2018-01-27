CANLI | Galatasaray Osmanlıspor: 1-0 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Galatasaray Osmanlıspor maçıyla devam ediyor. Galatasaray taraftarının yoğun ilgi göstereceği karşılaşmada üç puana uzanıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Osmanlıspor ise sürprize imza atıp tehlike bölgesinden uzak durmanın peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Osmanlıspor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda taraftarın, yönetimin çağrısıyla yoğun ilgi göstereceği müsabakada Fatih Terim ve öğrencileri üç puana uzanıp maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğunu ele geçirmeyi ve pazartesi sahaya çıkacak olan lider Medipol Başakşehir üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor. İrfan Buz yönetiminde ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor ise Türk Telekom Stadı’nda bir sürprize imza atarak tehlike hattının üzerinde kalmanın peşinde. Saat 19.00’da başlayan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY – OSMANLISPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19:00

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz