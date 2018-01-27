Galatasaray Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak: ‘Önceliğimiz 4 aylık alacaklar…’

Galatasaray Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Transfer tabii düşünüyoruz. Bugün bir görüşme olacak. Ama önce 4 aydır para alamayan arkadaşlarımızın durumunu halletmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın sahasında Osmanlıspor’u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak kritik açıklamalarda bulundu. Transfer, geciken ödemeler ve gelen teklifler hakkında konuşan Albayrak, önceliklerinin 4 aydır para alamayan futbolcular olduğunu belirtti.

Albayrak, Ndiaye hakkında, “Ndiaye ile ilgili hayatımda yeni bir tecrübe daha kazandım. Fatih hoca kendisiyle müthiş bir konuşma yaptı, babacan bir konuşma yaptı. Kendisi gitmek istediğini, teklifin çok cazip olduğunu söyledi. Hoca, nereye transfer olursan ol telefonum burada, istediğin zaman ara dedi. Tam bir baba gibiydi. Çok ciddi teklifler var. Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız. Bizim de önemli bir silahımız, kendisini asla satmak istemiyoruz ama kendisi de gitmek istiyor. Çarşamba’ya kadar ne olacak bakalım” şeklinde konuştu.

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Transferden önce 4 aylık maaş gecikmelerini düşündüklerini söyleyen Abdurrahim Albayrak, “Transfer tabii düşünüyoruz. Bugün bir görüşme olacak. Ama önce 4 aydır para alamayan arkadaşlarımızın durumunu halletmemiz gerekiyor. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Önce arkadaşlarımıza paralarını verelim. Onlar bizim için daha iyi transfer olacak” ifadelerini kullandı.

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Bafetimbi Gomis ile para sorunu yaşamadıklarını da kaydeden tecrübeli yönetici, “Gomis ile ilgili asla bir para problemimiz olmadı. Attığı golden sonra para önemli değil, arma önemli dedi zaten. Bir problem yok” sözlerini kullanırken Younes Belhanda’ya transfer teklifi geldi mi sorusuna ise “Birçok futbolcumuz için teklifler gelebilir. İyi futbolculara teklifler gelebilir. Dünyanın her yerinde böyledir bu” yanıtını verdi. 2-0 kazanılan maç hakkında da konuşan Albayrak, “Hocayla soyunma odasında da konuştuk. 17 tane net pozisyonumuz var. Bazen olmayınca olmuyor. Sonuçta 3 puanı aldık, mutluyuz. Bu galibiyet tüm Galatasaray taraftarlarına, yeni yönetime hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.