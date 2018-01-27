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Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a yoğun program

Kadro dışı kalan Ozan Tufan, çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde sürdürüyor. Genç futbolcu için Aykut Kocaman idman programı hazırladı.
10:3327 Ocak 2018
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Fenerbahçe’de Ozan Tufan’a yoğun program

Kadro dışı kalan Ozan Tufan, çalışmalarını Dereağzı Tesisleri’nde sürdürüyor. Genç futbolcu için Aykut Kocaman idman programı hazırladı.

Ozan, haftanın 6 günü boyunca, antrenör Hasan Özdemir yönetiminde yoğun şekilde antrenman yapıyor.

22 yaşındaki futbolcunun menaceri Fali Ramadani ise oyuncusuna Avrupa’da takım aramaya devam ediyor. Ramadani ile İspanyol ekibi Real Betis arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Ozan eğer başka bir ekibe imza atamazsa, af konusu gündeme gelebilir.

26 Ocak 2018 Fenerbahçe`de Martin Skrtel şoku yaşanıyor! Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Martin Skrtel, sakatlığı nedeniyle bugün de idmana katılamadı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
antrenman Aykut Kocaman Fenerbahçe Ozan Tufan
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