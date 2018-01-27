Fenerbahçe kafilesi Trabzon’da! Aziz Yıldırım 427 gün sonra…

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon kentine geldi. Kafilede Başkan Aziz Yıldırım da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Trabzon’a geldi.

Özel bir uçak ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Trabzon’a hareket eden sarı-lacivertli takım saat 19.30 sıralarında Trabzon’a geldi. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Sarı-lacivertli kafile geniş güvenlik önlemleri altında Şana mevkiinde bulunan Ramada Otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

EN SON 26 KASIM 2016’DA GELMİŞTİ

Öte yandan, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, en son 26 Kasım 2016 tarihinde sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç için Trabzon'a gelerek Rize'ye geçmişti. Yıldırım böylece 427 gün sonra Trabzon’a gelmiş oldu…

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