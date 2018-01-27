Fatih Terim: Kafası karışık olduğu için evinde olmasını söyledim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Osmanlıspor maçı öncesi kadroya alınmayan Ndiaye ve transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdan ayrılması gündemde olan ve Osmanlıspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Badou Ndiaye hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim’in Ndiaye hakkındaki açıklamaları:

Osmanlıspor maçı öncesi yayıncı Beinsports’a Ndiaye’nin durumuyla ilgili açıklama yapan Fatih Terim, “Ndiaye bizim önemli bir isim. Kendisinden çok şeyler beklediğimiz iyi bir oyuncumuz. Dün ve evvel günkü süreç içerisinde biraz kafasının karıştığı malum. Konsantre olamayacağını söyleyince evinde eşi ve çocuklarıyla rahat ortamda olmasını söyledim. Tamamen bundan ibaret.

Ndiaye şu an bizim oyuncumuz ve 31’ine kadar da süremiz var” dedi. Transferle ilgili de açıklamalar yapan tecrübeli teknik adam, “Galatasaray’ın, camianın menfaatleri benden ve oyunculardan önce gelir. Kulübümüz için bir faydası olacaksa kararımı mantığımla veririm. Açıkçası bununla paralel olarak şunu söyleyebilirim.

Eksiğimiz olduğu da belli. Tüm takımın herhangi bir alacağını ödemezken transfer yapmayı da doğru bulmuyorum. Maaşların 4 ay geriden geldiği bir ortam içinde Galatasaray’ın menfaatleri neyse ona göre karar veririz. Tüm takımı kaybetmeyi göze alamam. Galatasaray’ın menfaatleri neyse o doğrultuda karar veririz. Ndiaye’nin kafası çok karışık. ‘Oynayamam’ dedi ve evine gönderdik.” sözleriyle oyuncuya gelen transfer teklifiyle, maaşlar konusunda sıkıntı olduğunu doğruladı.