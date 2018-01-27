CANLI İZLE: Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın izle! Ligin yükselen iki takımı karşı karşıya!

Süper Lig'de heyecan 19. haftada Göztepe Kayserispor maçıyla devam ediyor. Ateşli Göztepe taraftarları karşısında İki sarı kırmızılı ekibin karşı karşıya geleceği karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın linki aramaya başladı. Hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacağı merak edilen Göztepe Kayseri maçını haberimiz içerisinde bulunan linkten canlı izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Sezonun flaş takımlarından Göztepe evinde Kayserisporu ağırlıyor. Bu sene Süper Lig'de yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Göztepe taraftar desteğini de alarak Kayserispor engelini geçmeye çalışacak. Kayseri ise güçlü rakiib karşısında 3 puan alarak geçen kaybettiği üç puanı telafi etmek istiyor. Peki Anadolu’nun iki köklü ekibinin karşı karşıya geleceği maç saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Taraftarların erken saatten itibaren Google’da link aramaya başladığı Göztepe Kayserispor maçını izlemek isteyen futbol tutkunları aşağıdaki linkten beIN Sports 1 canlı yayını ile karşılaşmayı izleyebilir.

GÖZTEPE KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLE

GÖZTEPE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Kayserispor ile Göztepe sahaya 3 puan paralosıyla çıkacak. Heyecanlı karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları maçında ne zaman, hangi kanalda saat kaçta başlayacağını merak ediyor. 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Bornova İlçe Stadı’nda başlayacak. Hakem Fırat Aydınus yöneteceği Göztepe-Kayserispor maçı beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek.

GÖZTEPE’DE SON DURUM

Lige çok iyi başlayan İzmir temsilcisi ligde ilk yarının kapanışını ve ikinci yarının açılışını kötü yaptı. Buna rağmen Göz Göz ligde iyi bir konumda. Son iki maçını kaybeden takım bu kez kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Kayserispor karşısında Çubuklu Forma ile sahada olacağız#HaydiBastırŞanlıGöztepe pic.twitter.com/n7Zy32EyJJ — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 27 Ocak 2018

KAYSERİSPOR’DA SON DURUM

Diğer yandan Kayserispor da rakibi gibi son iki maçından puansız ayrıldı. Ligde şampiyonluk mücadelesinden kopmayan Kayseri ekibi, rakibi gibi kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Sumudica’nın öğrencileri ilk maçta olduğu gibi yine kazanan taraf olmak istiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etmişti. Kayserispor’un golünü 17. dakikada Silvestre Varela kaydetti.