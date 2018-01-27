CANLI İZLE: İşte Galatasaray Osmanlıspor şifresiz yayınlayan kanallar! Galatasaray Osmanlıspor maçı canlı yayın!

Şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Galatasaray, Osmanlıspor misafir ediyor. Futbol severlerin canlı izlemek istediği Galatasaray Osmanlıspor maçı saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray Osmanlıspor maçını canlı izleme linki bulma yarışına girdi. Google üzerinden Galatasaray Osmanlıspor maçı canlı izle linki arayan taraftarlar erken saattlerden itibaren araştırmaya başladı. İşte beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek Galatasary Osmanlıspor maçını canlı yayın izleme yolları ve maçın şifresiz izlenebileceği yabancı kanalların listesi...

Süper Lig’de 19. hafta Galatasaray Osmanlıspor maçıyla devam ediyor. Soğuk havaya rağmen binlerce taraftar stada akın ederen maçı ekran başından canlı yayın izlemek isteyen futbol tutkunları da maçı canlı izlemenin yollarını araştırıyor. beIN Sports 1 ve birçok yabancı kanalda şifresiz canlı yayınlanacak Galatasaray Osmanlı maçının kıyasıya mücadeleye sahne olması beklenen maçta Galatasaray’da Fernando Reges’in sakatlığı can sıkarken bir şok da transfer görüşmesi yapacağı için kadrodan çıkartılan Badou Ndiaye’den geldi. Birçok yabancı kanal tarafından da şifresiz yayınlanacak maçı izlemek isteyen Galatasaray ve Osmanlıspor taraftarları haberimiz içerisindeki linkten de Galatasaray Osmanlıspor maçını canlı yayın izleyebilir. İşte nasıl sonuçlanacağı merak edilen Galatasaray Osmanlı maçını canlı yayınlayacak kanallar ve canlı izle linki…

GALATASARAY OSMANLISPOR MAÇINI CANLI İZLE

GALATASARAY OSMANLISPOR CANLI ANLATIM

GALATASARAY OSMANLISPOR MAÇI İLK 11’i

Galatasaray: Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Feghouli, Yasin, Eren

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar

GALATASARAY OSMANLISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANAL YAYINLIYOR?

Galatasaray Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak eden sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray Osmanlıspor maçını 27 Ocak Cumartesi akşamı saat 19:00'da ekranlarının başında canlı izleyebilir. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sözleşmesinde 18 milyon euro‘ya serbest kalır maddesi bulunan Ndiaye, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya gelerek teklifi değerlendirdi. Sarı kırmızılı yöneticilerin Stoke City yetkilileri ile yapacağı görüşmenin ardından transferin netlik kazanacağı öğrenildi.

GALATASARAY OSMANLISPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Bein Sports Max 4 France

Fox Sports 2 Africa

Habercetveli.com HD

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

SportKlub 2 Slovenia

GALATASARAY'DA BADOU NDİAYE KADRODAN ÇIKARTILDI

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’nin, Stoke City ile transfer görüşmesi yapmak için kamptan ayrıldığı öğrenildi.

GALATASARAY 11 MAÇTIR EVİNDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi. Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY OSMANLISPOR İLE İSTANBUL’DA YÜZÜ GÜLÜYOR

İki takım arasında İstanbul’da yapılan 8 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, Osmanlıspor bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.