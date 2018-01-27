MAÇ SONUCU | Göztepe 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Göztepe evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk Kayserispor, 20. dakikada Stephane Badji ile öne geçti. Ligde bu sezon 19 müsabakada görev yapan Senegalli orta saha oyuncusu ikinci kez gol sevinci yaşadı. İlk yarı 1-0 Kayserispor’un üstünlüğüyle bitti.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 60. dakikada Yoan Gouffran ve Halil Akbunar’ı çıkarıp Tayfur Bingöl ve Sabri Sarıoğlu’nu oyuna soktu.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Sabri’nin pasını iyi değerlendiren Tayfur Bingöl, Göztepe adına skoru eşitleyen golü attı. 25 yaşındaki futbolcu ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı. Kayserispor’da Kana Bıyık, 76’da çift sarı karttan atıldı. Konuk ekipte Stephane Badji de maçtan sonra çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 31’e yükseltti ve maç fazlasıyla Kayserispor 5. Göztepe ise 6.sıraya yükseldi.

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