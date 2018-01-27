CANLI | Aytemiz Alanyaspor – Bursaspor | İlk yarı oynanıyor…
Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor' sayfasında...
Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor.
Hakem Ümit Özdemir’in yönettiği mücadele saat 13:30’da başladı.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan maçı beİN Sports 1 ekranlarından izlerken ‘Skor’ sayfalarından dakika dakika takip edebilirsiniz.
İLK 11’LER
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Cenk Ahmet, N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Sackey, Villafanez, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes
BURSASPOR: Harun Tekin, Aziz Behich, Titi, Ekong, Barış, Agu, Abdullahi Shehu, Yusuf, Grozav, Stancu, Sow
MAÇ KADROSU