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CANLI | Aytemiz Alanyaspor – Bursaspor | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor' sayfasında...
13:3227 Ocak 2018
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CANLI | Aytemiz Alanyaspor – Bursaspor | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor.

Hakem Ümit Özdemir’in yönettiği mücadele saat 13:30’da başladı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan maçı beİN Sports 1 ekranlarından izlerken ‘Skor’ sayfalarından dakika dakika takip edebilirsiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMIAlanyaspor – Bursaspor

İLK 11’LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Cenk Ahmet, N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Sackey, Villafanez, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes

BURSASPOR: Harun Tekin, Aziz Behich, Titi, Ekong, Barış, Agu, Abdullahi Shehu, Yusuf, Grozav, Stancu, Sow

MAÇ KADROSU

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor bursaspor
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