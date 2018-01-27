Bu sözler çok konuşulur ‘Ronaldo ile öpüşürüm Neymar ile de…’

Alessandra Ambrosio, tıpkı Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima gibi hem Brezilyalı hem bir melek. Artık kıdemli bir Victoria's Secret manken olan Alessandra Ambrosio 36 yaşında ama formundan hiçbir şey kaybetmiyor. Futbolcu model aşkları malum. Her daim mutlaka birbirleri ile adları geçiyor. Ancak Bu durum Ambrosio için geçerli değil çünkü o evli. Jamie Mazur ile 2008 yılında evlenen güzel modelin bir kızı bir oğlu var ve evliliği tüm hızıyla devam ediyor. Ancak muzır muhabirler onu yine de futbolcu soruları ile terletmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü futbolcular Brezilyalı Neymar ve Portekizli Ronaldo. Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, gelen sorular üzerine. Neymar ve Ronaldo için itiraflarda bulundu.

Cristiano Ronaldo’yu çok beğendiğini söyleyen Brezilyalı model, “Ronaldo ile öpüşürüüm, ona öpücüklerimi gönderiyorum” dedi.

Ambrosio ayrıca, Neymar’ın yakın arkadaşı olduğunu belirtirken; “”Neymar ile evlenirim, o hayran olduğum biri” dedi.

Alessandra Ambrosio kimdir, Alessandra Ambrosio, 1981 doğumlu Brezilyalı topmodel. Guess, Victoria's Secret ve Next gibi markaların modelliğini yapan Ambrosio'nun tüm dünyada ün kazanması, her yıl Aralık ayında düzenlenen Victoria's Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstermeye başlamasıyla gerçekleşti.

Alessandra Ambrosio, 11 Nisan 1981'de Brezilya'nın küçük bir kasabası olan Erexim'de dünyaya geldi. Polonya ve İtalyan soyundan geliyor ve Aline adında bir kız kardeşi var. Küçükken görünüşünden hiç de memnun olmayan model, 11 yaşındayken ameliyatla kulaklarını yapıştırdı. Modellikle çok genç yaşta tanışan Ambrosio, 1996 yılında Elite Model Ajansı'nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı. Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı̵kontrat imzaladı.

Modelin üstlendiği ilk önemli iş, Elle Dergisi'nin Brezilya baskısının kapağı için poz vermesi oldu. Ününü yavaş yavaş arttırmaya başladı ve 2000 yılında “Guess?” markası, modeli sonbahar koleksiyonunu tanıtmak için kullanmaya karar verdi. Bunun ardından Revlon markası için çalışmaya başlayan Ambrosio, yine 2000 yılında kariyerindeki en önemli adımı attı ve Victoria's Secret ile çalışmaya başladı. Ayrıca ünlü “Pirelli Takvimi“nde de yer aldı.

Victoria's Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve bu tarihten beri de bu marka için çalışıyor. 2004 yılında Victoria's Secret Pink adlı koleksiyonun ilk baş modeli oldu. 2005 yılı defilesinde ise tamamen şekerden yapılmış iç çamaşırı giyerek podyuma çıktı.

Alessandra Ambrosio şu anda New York'ta yaşıyor. Tutkuları olarak tanımladıkları arasında Barbie bebek, piyano çalmak, müzik, güneş gözlükleri, paten kaymak ve sörf var. En sevdiği tasarımlar Dolce & Gabbana'ya ait. Ailesinin bazı üyeleri de onun izinde gidiyor. Göbeğinde piercing var. Polonya, Japon ve Thai mutfağını çok seviyor. En sevdiği dizi “24“, en sevdiği kitaplar “Da Vinci Şifresi“, “Yüzüklerin Efendisi“, “Brida“, en sevdiği müzisyenler ve gruplar ise Nirvana, Pearl Jam, INXS, Ben Harper, Jack Jackson. Favori filmleri ise “Çalınmış Güzellik“, “Kama Sutra” ve “Katil Doğanlar“. Küçükken kulaklarına yapırdığı estetik ameliyattan memnun kalmayan model, bu yüzden estetik operasyondan da korktuğunu söylüyor. Dünya üstünde en çok sevdiği yer ise doğduğu küçük kasaba. Model, ayrıca James Bond serisinin son filmi Casino Royal'de seksi tenis oyuncusu olarak küçük bir rolü var. 1.78 metre boyunda. Gisele Bündchen'ın 1990lı yıllarda Brezilyalı modeller adına açtığı yoldan ilerleyip tüm dünyada üne kavuşan modellerden sadece bir tanesi.

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