Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında gözleri dolarak konuştu!

Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan başkan adayı Ali Koç, yaptığı konuşma sırasında sesi titredi ve gözleri doldu...

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, kendisi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını ve bunları düzeltmek istediğini belirtirken özellikle mali tablo, Yargıtay'daki dava ve Mehmet Ali Aydınlar konusuna dikkat çekti. Ali Koç, konuşmasını “Kalpler beraber” sözüyle tamamladı ve salonda bulunan Divan Kurulu üyelerinden büyük alkış aldı.

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ŞEKİP MOSTOROĞLU: ‘BU HAKSIZLIĞI YAPMAYIN’

Ali Koç’un yaptığı bu konuşmanın ardından söz alan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu şu açıklamaları yaptı.

‘Ali bey dedi ki, bu bir tango. Rica ediyorum, sponsorlu hesaplar, paralı twitter hesapları bunları kapattırın. Bunları sizin adınıza kim yapıyorsa size iyilik yapmıyor. Anamıza avradımıza küfrediyorlar. Ben başkan olduğum zaman saygın bir kulüp olacaksınız diyorsunuz sürekli. Fenerbahçe saygın bir kulüptür, Fenerbahçe, Atatürk’ün kulübüdür.

Biz galibiyet için her yol mubah demeyeceğiz diyorsunuz Ali bey. Bu söz en az Mehmet Ali Aydınlar’ın söylediği söz kadar sakıncalı bir sözdür. Sizinle çalışmış, sizinle beraber aynı davada yer alan insanlara bu haksızlığı yapmayın. Şahsi davam benim aileme zarar verecek derken neyi düşünüyordunuz. Şahsi davam bana zarar verdi, aileme zarar verdi ama ben buradaydım.’

ALİ KOÇ: ‘ELİM AYAĞIM TİTRİYOR!’

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Şekip Mosturoğlu’nun konuşmasının ardından tekrar söz alarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar…

‘Sayın Şekip Mosturoğlu sen beni tanırsın benim içim dışım bir. “Hesapları kapatın” diyorsunuz. Şurada söylediğini en iyi bilen sensin. Haber yaptırma, gündem yaratmayı iyi biliyorsunuz. Hesapları kapatın sözünü şiddetle reddediyorum. Ben ne söylersem karşınıza çıkıyorum. Sakın ha bana bir daha fake hesap diye itham etmeyin. Bunu siz benden iyi biliyorsunuz.

Ben bir şey yapmak istersem FB TV’de yapmak isterim. Olmazsa da başka yerlere kaymam. Oraya buraya reklam verirsiniz sözlerini de küçük buluyorum. Bugün bize gelip beni eşimi oğlumu üye yaptılar diyorlar. Oyumu bana vereceksiniz diyorsunuz. Bu doğru değil. Aidatımı ödemeye gittim ama ödenmiş diyen üye de var. Hayret ediyorum

Koç Holding’den üyeler geliyor diyorsunuz. Geliyorsa kendi parasıyla yapar. Sapla samanı karıştırmayın. Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Gerçekten bakış açımızın çok farklı olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı bir tartışma ortam, farklı vizyonlar bu camianın çıkarınadır. Ne kadar çok tartışırsak doğruyu bulmakta daha çok şansımız olur

Keşke bir taraftar komitesi de koysaydınız. Belki taraftarımızla daha çabuk iletişim sağlardık. Ama bana mağduriyet falan demeyin. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben personelim oyunu satar demiyorum. Ama personel bu kadar seçim ortamına sokulursa asıl burada sapla samanı karıştırıyoruz. Ne gerek var bunlara, ailenin 2 bin liraya üye yapılmasına

3 Temmuz’dan sonra benim kaçtığımı söylemeniz… Elim ayağım titriyor dinlerken. Ayıp yahu. Hakikaten ayıp. Bunu söylemek zorunda kalmak bile ayıp. Sakın ha sakın benim 3 Temmuz’dan sonra kaçtığımı ima etmeyin. Asıl vefasızlık budur. Ayrıldıktan sonra da elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra şartlar değişti, aday oldum.

Benim gibi bir insanı hain duruma sokmayı. Buraya çıkıp dava arkadaşlığı yaptığımız, omuz omuza verdiğim insanlara cevap verdim, üzülüyorum, mecbur bıraktınız.’

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