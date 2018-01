Ahmet Nur Çebi’den Fatih Altaylı’nın yazısına tepki: ‘Talihsiz bir yazı olmuş’

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pazarlama ve Derneklerden Sorumlu Yönetici Hakan Özköse ile katıldığı Ümraniye Beşiktaşlılar Derneği'nde SKOR'a özel açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'nın "Maç var diye ölelim mi'" başlıklı yazısına değinen Çebi, "Talihsiz bir yazı olmuş" ifadelerini kullandı.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Altaylı’nın Vodafone Park ile ilgili kaleme aldığı yazıya tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Maç var diye ölelim mi!” başlıklı yazısında, Vodafone Park’ta maç olduğu zaman bazı yolların trafiğe kapatılmasını eleştirdi.

Altaylı, “Güvenlik nedeniyle yolları kapattığınız her Beşiktaş maçında kaç hasta yolda ölüyor biliyor musunuz. Onların can güvenliği güvenlik değil mi!” ifadelerini kullandı.

Ümraniye Beşiktaşlılar Derneği’nin açılışında Sözcü muhabiri Ali Aydın’a konuşan Ahmet Nur Çebi, Altaylı’nın bu sözlerinin ‘talihsiz’ olarak değerlendirirken, üç büyüklerin evlerinde oynadığı tüm maçlarda benzer önlemlerin alındığına dikkat çekti.

Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Derneklerden Sorumlu Yönetici Hakan Özköse ile birlikte açılışa katılan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

“Talihsiz bir yazı olmuş. Ne alakası var bunun Vodafone Park’la. Dünyanın her yerinde böyle önlemler alınıyor. Daha önce bi terör saldırısı da oldu stadımızın yanında. Fenerbahçe maçına giderken de yolu kesiyorlar. Dolayısıyıla bunun Vodafone Park’la alakası yok. Çok anlam veremedim. O yüzden üzüldüm böyle bir yazı yazmasına. Vodafone Park’ta değil, her yerde oluyor önlemler.”

Bu sözler çok konuşulur `Ronaldo ile öpüşürüm Neymar ile de...` Alessandra Ambrosio, tıpkı Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima gibi hem Brezilyalı hem bir melek. Artık kıdemli bir Victoria's Secret manken olan Alessandra Ambrosio 36 yaşında ama formundan hiçbir şey kaybetmiyor. Futbolcu model aşkları malum. Her daim mutlaka birbirleri ile adları geçiyor. Ancak Bu durum Ambrosio için geçerli değil çünkü o evli. Jamie Mazur ile 2008 yılında evlenen güzel modelin bir kızı bir oğlu var ve evliliği tüm hızıyla devam ediyor. Ancak muzır muhabirler onu yine de futbolcu soruları ile terletmeye devam ediyor. İlgili Haberi Oku

iŞTE FATİH ALTAYLI’NIN YAZISININ BİR BÖLÜMÜ

“Beşiktaş'ın bu statta maç yapacağı her gün, “güvenlik” gerekçesiyle stada gelen ve stattan giden yollar trafiğe tamamen kapatılıyor. Yetmiyormuş gibi, trafik biraz olsun nefes alsın diye yapılan tüneller de trafiğe kapatılıyor.”

“Stat tam da İstanbul'un göbeğinde, pek çok arterin birleştiği yerde olduğu için de bu geçişler trafiğe kapanınca İstanbul tam anlamıyla bitiyor. Trafik her yerde durma noktasına geliyor.”

“Araçlar 10 dakikalık yolu birkaç saatte zor alıyor. Sadece araçlar mı? İstanbul İtfaiyesi'nin en önemli birimi tam stadın arkasında bir yerde. Yollar kapanıp trafik kilitlenince itfaiye araçları da bir yere gidemez hale geliyor. Trafiğin içinde siren çala çala bekliyorlar.”

“Dahası bölgedeki hastanelere hasta getirmeye çalışan ya da bölgedeki hastaları başka hastanelere yetiştirmeye çalışan ambulanslar da bu trafiğin içinde kalıyor, saatlerce içlerinde acil yardım bekleyen hastalarla bekliyorlar.”

“Her Beşiktaş maçı İstanbul için kâbus oluyor. Her bir maçın İstanbullulara verdiği zaman, işgücü ve akaryakıt kaybı, muhtemelen Beşiktaş Kulübü'nün bir yıllık bütçesinden fazla oluyor. Bu stadın buraya yapılmasına izin vermiş olabilirsiniz. Ama her maçta trafiği kapatıp İstanbullulara bu çileyi yaşatacaksanız bu stadı yıkın daha iyi. Güvenlik nedeniyle yolları kapattığınız her Beşiktaş maçında kaç hasta yolda ölüyor biliyor musunuz. Onların can güvenliği güvenlik değil mi!”