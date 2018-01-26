Transfer yüzünden doping ihmali

Hafta başında Arsenal tesislerine gelen doping kontrol uzmanlarının listesinde Alexis Sanchez de vardı. Ama o, United'a transferi için Manchester'daydı ve Arsenal yetkilileri bunu bildirmemişti.

Şimdi Sanchez’in kaçırdığı doping testi için hem futbolcu hem de Arsenal ve Manchester United yetkilileri savunma yapacak İngiltere’de müthiş takas, Alexis Sanchez’in doping testi kaçırmasına yol açtı. Şilili futbolcu Arsenal’dan Manchester United’a transfer olurken Henrikh Mkhitaryan’da United’dan Arsenal’in yolunu tutmuştu.

Bu takasla ilgili son görüşmeler sebebiyle Londra’dan Manchester’a gitmesi Alexis Sanchez’in başını ağrıtacak. Çünkü hafta başında Arsenal’in antrenmanına doping kontrol uzmanları geldi. Futbolculardan kan örnekleri alınacaktı. Listede Alexis Sanchez de vardı. Bildirim formunda Şilili futolcunun Colney’deki antrenman sahasında olacağı yazıyordu ama o, transfer görüşmeleri için Manchester’a gitmiş ve Arsenal bu yer değişikliğini bildirmeyi atlamıştı.

Doping kontrol uzmanları da uymaları gereken protokol gereği Alexis Sanchez’in tesislerde olacağı bildirilmesine karşın bulunamadığını rapor ettiler. Diğer bir deyişle, Şilili yıldız müthiş takasın gerçekleşmesi sırasında doping kurallarını ihlal etmiş oldu. Şimdi hem Alexis Sanchez hem de Arsenal ve Manchester United yetkilileri kaçırılan bu doping testi için savunma yapacaklar.

(NTV Spor)

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