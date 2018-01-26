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Trabzonspor’un yıldızı Ogenyi Onazi koreografi çalışması yapan taraftarlara yemek ikram etti

Trabzonspor'un hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edeceği zorlu mücadele öncesi statta koreografi hazırlıkları yapan taraftarlara Ogenyi Onazi sürpriz yaptı. Nijeryalı futbolcu taraftarlara yemek ikram etti.
00:0526 Ocak 2018
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Trabzonspor’un yıldızı Ogenyi Onazi koreografi çalışması yapan taraftarlara yemek ikram etti

Trabzonspor taraftarı hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Stadı pankartlarla dolduracak olan ve aynı zamanda özel bir koreografi hazırlayan taraftarlara bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Ogneyi Onazi, hoş bir sürprizde bulundu. Vira taraftar grubunun tüm hızıyla çalıştığı esnada stadyuma gelen Onazi, taraftarlara yemek ikram etti.

Nijeryalı futbolcunun jesti taraftarlardan alkış alırken Vira taraftar grubu Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla sürprizi duyurdu. Paylaşımda, “Futbolcumuz Ogenyi Onazi, koreografi için çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ederek yemek ikram etti. Teşekkürler başkan” ifadelerine yer verildi.

25 Ocak 2018 Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçını gergin hale getirenler var İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe Ogenyi Onazi spor toto süper lig trabzonspor Vira
Son güncelleme: 00:13 | 26.01.2018
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