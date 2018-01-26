Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor’dan çok önemli uyarı!

Süper Lig'in en gergin ve gerimli karşılaşmasının başında gelen Trabzonspor Fenerbahçe maçı tüm futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Lİderlik mücadelesi için çıkacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte birçok taraftarın cevabını aradığı Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtını haberimizin içinde bulabilirsiniz...

Süper Lig’de 20. haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor Fenerbahçe maçı şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen iki takımın üç puan savaşına sahne olacak. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Gerilimin günler öncesinde başladığı derbide Trabzonspor taraftarlarına sakin olmaları yönünde çağrıda bulunurken, Fenerbahçe taraftarları takımlarını ekran başından canlı izleyebilecek. Biletlerinin günler öncesinden tükentiği karşılaşmayı stattan izleyemeyecek taraftarlar karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki önlemlerinin günler öncesinde alınmaya başlandığı Trabzonspor Fenerbahçe maçında kıran kırana geçecek mücadeleyi taraftarlar ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı izleyebilecek? İşte cevabı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Süper Lig’in 19. haftasında karşı karşıya geleceği, taraftarların ne zaman, saat kaçta oynanacağını merak ettiği Trabzonspor Fenerbahçe maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık tarafından yönetilecek Trabzonspor Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN TARAFTARINA SESLENDİ

Trabzonspor zorlu Fenerbahçe maçı öncesi taraftarına seslendi. Yapılan açıklamada, “Taraftarımız yapılan algı operasyonlarına her zaman olduğu gibi takıma desteğiyle cevap verecektir” ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada şu şekilde: “Şimdiye kadar hangi şartlar altında olursa olsun, ne kamuoyunda kurgulanmaya çalışılan imaj ne de çeşitli sosyal medya mecralarında yapılan provokasyonlar taraftarlarımızın sağduyusunun önüne geçmiştir. Trabzonspor ve Trabzon kenti üzerine masabaşı oyunları oynayanlar bilsinler ki bu sinsi amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Taraftarlarımız bu tür algı operasyonlarına karşı yine en güzel cevabı takımımıza göstereceği destek ile verecektir.”