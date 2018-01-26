THY Euroleague | Real Madrid 87-68 Anadolu Efes

THY Euroleague'de normal sezonun 20. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'e 87-68'lik skorla mağlup oldu. Efes bu sezon Avrupa sahnesinde 15. kez mağlup oldu ve adeta son sıraya demir attı.

THY Euroleague’de normal sezonun 20. haftasında Anadolu Efes, turnuvanın iddialı ekiplerinden Real Madrid’e konuk oldu. Temsilcimiz İspanya deplasmanında 87-68’lik skorla parkeden mağlup ayrıldı. Real Madrid, 13. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes, Avrupa’da olumsuz gidişini sürdürdü ve 15. kez kaybetti.

Müsabakada Anadolu Efes’te Zoran Dragic 18 sayıyla takımının ve müsabakanın en skorer oyuncusu oldu. Real Madrid’de ise Luka Doncic 17 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle yıldızlaştı. Edy Tavares ise 14 sayı ve 9 ribaund ile ‘double-double’ın eşiğinden döndü.

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