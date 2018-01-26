Son dakika… Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş depremi

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş yayıncı kuruluşa yaptığı maç sonu açıklamasında istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa’nın teknik direktörü Kemal Özdeş, 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçından sonra canlı yayında istifa ettiğini açıkladı.

Kemal Özdeş, Kasımpaşa’nın lig tarihinde Rıza Çalımbay’dan sonra galibiyet ortalaması en yüksek teknik direktör olarak görevi bıraktı.

Kasımpaşa 19. hafta itibariyle Süper Lig’de 22 puanla 11. sırada yer alıyor.

İŞTE KEMAL ÖZDEŞ’İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI:

“Bugün 50’nci lig maçımız. Belki de ilk kez maçla ilgili yorum yapmayacağım. Başkanımızla birlikte sezon başından bu yana takımın oyununa dair konuşuyorduk, eleştirileri oluyordu. Bugün de maçın ardından bir görüşmemiz oldu. Bana teşekkür ettiğini söyledi, ben de ona teşekkür ettim. Oyuncularımla soyunma odasında konuştuk, birlikte geçirdiğimiz 1.5 seneye, birlikte çıktığımız 50 maça vurgu yaptım. Bana ve ekibime kattıkları için teşekkür ettim ve son konuşmamı yaptığımı söyledim. Aynı kaliteyi ve üretimi devam ettirmelerini istedim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok kaliteli zamanlar geçirdik. Şimdi ayrılıyoruz. Her zaman üst sıraları hedef gösterdim, takımımı güvenli bir yerde bıraktım, bu da benim için önemli. Tüm personellere teşekkür ederim. Kasımpaşa’nın kapısının bana her zaman açık olduğunu biliyorum, geri döneceğimi de biliyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Umarım ligin sonuna kadar aynı mücadeleyi gösterir takımımız. Beşiktaş’a da Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum, umarım turu geçen taraf biz oluruz” dedi.

“BU BİR İSTİFA DEĞİL”

Bunun bir istifa olmadığını söyleyen Özdeş, “Sezon başından bu yana başkanın eleştirileri vardı. Maçtan sonra bana teşekkür etti, ben de ona teşekkür ettim. Kasımpaşa Kulübü bir vizyon kulübü, üst sıralarda olması gerekiyor. Bazen oynattığınız oyunlar sorgulanabilir” diye konuştu.

“YÖNETİM KURULU GÖREVİNE SON VERDİ DİYEBİLİRSİNİZ”

Özdeş son olarak, “Telefon görüşmesinin sonunda oyuncularıma söyledim, şimdi kamuoyuna söylüyorum. Yönetim Kurulu görevine son verdi diyebilirsiniz, bir problem yok” diyerek sözlerini noktaladı.

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa | Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçı Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı gollerle 2-1 galip gelirken Kasımpaşa'nın son anlardaki baskılı futbolu sonuç vermedi. Beşiktaş kendi evindeki yenilmezlik serisini 36 maça çıkarmış oldu. İlgili Haberi Oku