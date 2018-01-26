Son dakika haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Gol kralı Vagner Love Beşiktaş’ta…

Beşiktaş, Alanyaspor’un golcü futbolcusu Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alınan son dakika bilgisine göre; Alanyaspor’a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Alanyaspor'un 2. Başkanı Kamil Köseoğlu ise SKOR'a çok özel açıklamalar yaptı

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor’un 2. Başkanı Kamil Köseoğlu, Vagner Love’ın Beşiktaş’a transferiyle ilgili Sözcü muhabiri Ali Aydın’a özel açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlılarla 2,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen tecrübeli golcü için Alanyaspor’a 3 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’a transferolmak için 900 bin euro’luk alacağından vazgeçtiğini söyleyen Köseoğlu, “Bizim için de, Beşiktaş için de hayırlı olsun. İyi bir transfer oldu bizim için de. Vagner Love’ın alacaklarından vazgeçtiği doğru. 900 bin euro alacağı vardı ondan vazgeçti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vagner Love ile yıllığı 1 milyon 800 bin euro’dan 2,5 yıllık anlaşma yapan Alanyaspor, bu transfer sayesinde yaklaşık 4,5 milyon euro’luk bir yükten de kurtulmuş oldu.

Transfer için gerekli imzaları Beşiktaş’a gönderdiklerini dile getiren Köseoğlu, “İmzaları attık, kulübe gönderdik. Bazı şeyleri Beşiktaş Kulübü açıklarsa daha iyi olur. İki tarafa da hayırlı olsun. Dünya yıldızı bir oyuncuyu Beşiktaş’a vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“FİKRET ORMAN’A DESTEĞİMİZ SONSUZ”

Kulüpler Birliği Başkanlığı için üç büyüklerden bir ismi desteklemenin etik olarak daha doğru olduğunu sözlerine ekleyen Köseoğlu, “Bizim düşüncemiz 3 büyüklerden birini desteklemek. Etik olarak. Onlar ülkenin en köklü kulüpleri. Galatasaray’ın başkanı yeni seçildi. Aziz Yıldırım da aday olmuyor. Ama Fikret Orman aday olursa sonuna kadar destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

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