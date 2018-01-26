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Şenol Güneş: Hakem algısı böyle devam ederse iyi gitmeyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
22:5326 Ocak 2018
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Şenol Güneş: Hakem algısı böyle devam ederse iyi gitmeyecek

Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşması sonrasında kısa bir değerlendirme yaparken, hakemlere sert bir eleştiride bulundu. İşte

‘3 PUAN ALMAK SEVİNDİRİCİ’

”Oyunun tamamında daha fazla pozisyon üreten takımdık. Goller olmayınca ofansta da, defansta da tedirginlik oldu. Takımdaki bloklar korkmaya başladı ama 3 puan almak sevindiriciydi.”

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‘HAKEM ALGISI BÖYLE DEVAM EDERSE’

”Talisca’nın durumuna bakacağız. Ona benzer çok pozisyon oldu ama kartı da Babel gördü. Türkiye’deki oyun algısı, hakem algısı böyle devam ederse, iyi gitmeyecek gibi gözüküyor. Bu iş böyle gitmez. İnşallah bir sonuç çıkmaz.”

Etiketler
beşiktaş Kasımpaşa şenol güneş
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