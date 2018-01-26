Rıdvan Dilmen: Quaresma semte gelince coşuyor

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ilk yarısı 2-0 biten Beşiktaş-Kasımpaşa maçını NTVSpor'da değerlendirdi.

Süper Lig’in 19.haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen kritik mücadelenin ilk 45 dakikasını değerlendirdi. İşte Dilmen’in açıklamaları…

‘DOLMABAHÇE’Yİ ÇOK SEVİYOR’

Beşiktaş çok hızlı, çok tempolu başladı. Ligde istatistiklere göre en çok pozisyon bulan takım Beşiktaş. Talisca’nın daha önce oynadığı takımlarda kafa golü sayısı düşüktür. Bu bir alışkanlık haline gelir insanda, oralara doğru koşular yapar. Ricardo Quaresma, Dolmabahçe’yi çok seviyor. Semte geldiği zaman coşuyor.

‘HEM İÇİNDEN, HEM DIŞINDAN GEÇEBİLİR’

Kemal Hoca’nın, Quaresma karşısında Veysel Sarı tercihi doğru değil. Quaresma tek taraflı çalım atan oyuncu değil. Hem dışından, hem içinden geçebilir. İkinci yarı 6-7 tane daha pozisyon olur diye tahmin ediyorum. 6 mı olur 7 mi olur bilemem ama… 3. golü bulursa, Şenol Hoca ceza sınırındaki 2 oyuncuyu da çıkarır.

‘KESİN PEPE-VİDA OYNATIR’

Medel’in bir hımmıllığı vardı, kilosu vardı boyuna göre, ilk geldiği zaman. Şimdi biraz aştı onu ve oynuyor. Şenol Hoca, Bayern Münih deplasmanında kesin Pepe-Vida oynatır.

‘DOĞRU TRANSFER’

Vagner Love doğru transfer Beşiktaş’a uygun bir oyuncu, fizik olarak iyiyse… Çünkü sakatlanmıştı sezonun son maçında. U34 takımları olduk. Avrupa’nın yaş ortalaması en yüksek ligi biziz.