Real Madrid’in çöküşü!

Ligde Barcelona’nın 19 puan gerisine düşen eflatun-beyazlılar, kupada da Leganes’e boyun eğerek çeyrek finalde elendi. Zidane “PSG’ye elenirsek kovulurum” dedi.

Real Madrid geçen yıl kazandığı başarıların tam tersi bir görüntü sergiliyor. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İspanya Ligi, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götüren Beyaz Şimşekler bu sezon çöküş yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi finalinden İsviçre Ligi`ne: Enzo Zidane Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın, oğlu Enzo Zidane'ı geçtiğimiz yaz Şampiyonlar Ligi finalinin maç kadrosunda yer alması büyük tartışma yaratmıştı. 'Baba torpili' olarak adlandırılan olay sonrası Enzo Zidane'ın Real Madrid kariyeri sona ermişti. Alaves'te de bekleneni veremeyen Enzo Zidane'ın yeni durağı belli oldu. İlgili Haberi Oku

Ligde bir maç eksiğiyle Barcelona'nın 19 puan gerisine düşen eflatun-beyazlılar, İspanya Kral Kupası'nda Leganes'e kaybedip çeyrek finalde elendi. Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın evindeki rövanşını 2-1 kaybetti. Dünya devi, 116 yıllık tarihinde ilk kez deplasmanda kazandığı bir maçın ardından evindeki rövanşta yenilerek kupadan elendi.

Ronaldo İspanya`da alay konusu oldu Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Deportivo maçında yüzünden yaşadığı sakatlık sonrası kanlar içinde kalmıştı. İspanya basını, yüzündeki kanamaya sağlık ekibinin cep telefonu ile bakan Ronaldo'yu 'Ti'ye aldı. İlgili Haberi Oku

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris SG ile oynayacağı maçlar Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın geleceğini belirleyecek. Fransız efsane, “Neler olduğunu anlayamıyorum. Elenirsek kovulurum. Şu dönem yaşadığımız tam bir fiyasko” diye konuştu.