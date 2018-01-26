Real Madrid’in çöküşü!
Real Madrid geçen yıl kazandığı başarıların tam tersi bir görüntü sergiliyor. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İspanya Ligi, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götüren Beyaz Şimşekler bu sezon çöküş yaşıyor.
Ligde bir maç eksiğiyle Barcelona'nın 19 puan gerisine düşen eflatun-beyazlılar, İspanya Kral Kupası'nda Leganes'e kaybedip çeyrek finalde elendi. Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın evindeki rövanşını 2-1 kaybetti. Dünya devi, 116 yıllık tarihinde ilk kez deplasmanda kazandığı bir maçın ardından evindeki rövanşta yenilerek kupadan elendi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris SG ile oynayacağı maçlar Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın geleceğini belirleyecek. Fransız efsane, “Neler olduğunu anlayamıyorum. Elenirsek kovulurum. Şu dönem yaşadığımız tam bir fiyasko” diye konuştu.