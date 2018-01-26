ÖZET İZLE: Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti izle! Vodefone Arena’da Talisca şov!

Süper Lig'de 19. hafta açılış maçında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Beşiktaş 5 maçtır yenemediği Kasımpaşa'yı ilk yarıda Talisca'nın attığı gollerle 2-1 yendi. Beşiktaş'ın etkili oyunu ve güzel futbolunu canlı izleyemeyen taraftarlar maçın ardından Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti aramaya başladı. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçı özeti ve karşılaşmaya dair önemli notlar...

Ligin ikinci yarısının ikinci maçında da Beşiktaş’ı yine Talisca sırtladı. Hakemin başlama vuruşundan itibaren ilk yarıda istekli oyununu Kasımpaşa’ya kabul ettiren Beşiktaş maçı 2-1 kazanmayı başardı. Beşiktaş Anderson Talisca’nın 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Talisca 25. dakikada yine sahneye çıktı ve kafa golüyle durumu 2-0’a getirerek ilk yarının sonucu tayin etti. İkinci yarıya daha hızlı başlayan Kasımpaşa hücüm pozisyonları bulmaya başladı ve 72. dakikada Trezeguet’in golüyle durumu 2-1 yaptı. Vodefone Arena’yı tıklım tıklım dolduran taraftarı arkasına alan Beşiktaş ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta kazanarak puanını 36’ya çıkardı ve maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yükseldi. Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti izlemeyen isteyen futbol severler haberimiz içindeki linkten karşılaşmadaki önemli anları izleyebilir. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Beşiktaş Kasımpaşa karşılaşmanın gollerini ve heyecanlı anlarını bulacağınız özeti izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE

Vodefone Arena'da oynadığı son 35 maçtan da mağlup olmadan ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da kazanarak hem yenilmemezlik serisini devam ettirdi hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaya göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Dusko Tosic ile Pepe’nin sakatlığı nedeniyle 18. haftada Antalyaspor ile oynanan lig maçında savunmanın göbeğinde yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel’e görev veren Güneş, Pepe’nin sakatlığının geçmesinin ardından bu bölgede bir kez daha değişikliğe gitti. Kasımpaşa karşısında Vida’yı yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, Medel’in yanında Pepe’ye ilk 11’de şans verdi.

MAÇIN BAŞINDAKİ BASKI GOL GETİRDİ

Mücadelenin ilk çeyreğinde Beşiktaş'ın baskılı futbolu vardı. Özellikle sağ kanattan Quaresma-Gökhan Gönül ikilisi ile etkili akınlar gerçekleştiren siyah beyazlılar, 15. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan Quaresma'nın yaptığı ortada Pepe'nin vuruşunda Ramazan topu güçlükle çelmeyi başardı. Seken topu Negredo tamamlamak istedi ancak ofsayt pozisyonunda yakalandı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra kazanılan köşe vuruşunu Quaresma kullandı, Anderson Talisca kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Mücadelenin 25. dakikasında ise sağ kanattan yine Quaresma'nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

KASIMPAŞA'NIN EN NET POZİSYONU UZATMADA

Üst üste yediği goller karşısında toparlanmakta güçlük çeken Kasımpaşa, ilk yarının son dakikasında net bir gol fırsatından yararlanamadı. Önce 43. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'ten seken top Eduok'un önünde kaldı. Eduok'un bekletmeden vuruşunda Fabri gole izin vermedi. Bu kez 45+1. dakikada sol kanattan Trezeguet'in arka direğe çevirdiği topa Pavelka gelişine sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti. Bu pozisyonun ardından hakem Hüseyin Göçek ilk yarının son düdüğünü çaldı.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA'YI 5 MAÇ SONRA YENDİ

İki takım Süper Lig'deki 30. mücadelelerine çıkacak. Önceki 29 maçın 19'unu Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa'nın üç galibiyeti bulunuyordu. İki takımın ligde oynadığı son beş maçta, Beşiktaş sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş bugün kazanarak 5 maçın ardından rakibi Kasımpaşa’yı da yenmiş oldu.

BEŞİKTAŞ’TA TALİSCA’NIN SAKATLIK ŞOKU

Kasımpaşa karşısında ilk 25 dakikada attığı 2 kafa golüyle Beşiktaş’ı 2-0 öne geçiren Talisca ikinci yarının hemen başında sakatlarak oyundan çıktı. Kasımpaşalı Popov ile girdiği ikili mücadelede bileğinden darbe alan Talisca acılar içinde yerde kaldı. Sağlık ekibi tarafından müdahalesi yapılan yıldız oyuncu kendini denemek için tekrar oyuna döndü. Ancak kısa bir süre sonra ‘beni değiştirin' işareti yaparak kenara geldi. 59.dakikada yerini Vida'ya bırakan Talisca, 2 gol attığı maça devam edemedi. Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 1 Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

Dakika 18 GOL! Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Talisca topu filelere gönderdi.

Dakika 22 Adriano, Murillo’ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Dakika 25 GOL! Sağ kanattan Quaresma’nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.

Dakika 46 Sol kanattan Trezeguet’in arka direğe çevirdiği topa Pavelka gelişine sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

Dakika 72 GOL! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet, Pepe’den güzel bir harektle sıyrıldı. Topu sağ ayağına alarak vuruşunu yaptı. Uzak direk dibinden top ağlara gitti.

Dakika 96 Maç hakemin düdüğü ile sona erdi.