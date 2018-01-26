MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor
Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği sahasında 10 kişi kalmasına rağmen Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Konyaspor’un kenar hücumunda yan topa elle müdahalede bulunan Ahmet Oğuz, penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına gelen Skubic, Konyaspor’u öne geçirdi: 0-1
46’da Skubic’in indirdiği topa Sessegnon’un şutu rakip savunmaya da çarparak ağlarla buluştu: 1-1
52. dakikadaysa Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Rakibine topsuz alanda tekme atan Skubic, direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
66. dakikada Sessegnon’un kullandığı serbest vuruşa altı pas dışında Alper Uludağ’ın kafa vuruşunda bir kişi eksik oynayan Gençlerbirliği maçta öne geçti: 2-1.
Bu skorla Gençlerbirliği puanını 20’ye yükseltti, Konyaspor ise 16 puanda kaldı.
Son güncelleme: 22:08 | 26.01.2018