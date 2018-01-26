Kardemir Karabükspor, Anton Kravchenko ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Ukraynalı stoper Anton Kravchenko ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kardemir Karabükspor, bu kapsamda Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Olimpik Donetsk takımında forma giyen 27 yaşındaki Anton Kravchenko ile anlaşarak resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında Başkan Ziya Ünsal ve Asbaşkan Ahmet Soykök'ün katılımı ile gerçekleşen törende tecrübeli futbolcu kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Ukraynalı stoper Anton Kravchenko, en çok ve en büyük dileğinin ne kadar çok olursa o kadar galibiyet kazanıp Süper Lig'de devam etme arzusunda olduklarını söyledi.

Taraftarlara da seslenen Kravchenko, “Bu takıma destek çıkmak için geldim. Takımın süper ligde kalması için mücadele vereceğim. Taraftar moralini bozmasın ve maçlara gelsin. Ukraynalı oyuncu olarak üst düzey oyuna sahip futbolcularız. Çok heyecanlı ve iyi taraftarımız olduğunu öğrendim. En büyük hedefimiz Süper Lig’de kalmak” dedi.

Bu sezon Olimpik Donetsk forması ile çıktığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asisti bulunan tecrübeli oyuncu, ayrıca UEFA 3 tur müsabakalarında ise iki maçta yer aldı.