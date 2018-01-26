Göztepe’de Demba Ba heyecanı

Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı Demba Ba İstanbul'a geldi.

Süper Lig’in ara transfer döneminde sadece Kardemir Karabükspor’dan ayrılan Poko’yu renklerine bağlayan Göztepe, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Geçen sezonu Gaziantepspor’da geçirdikten sonra bu yıl Brezilya’nın Vitoria takımında forma giyen stoper Wallace Reis’le söz kesen Göztepe, dünyaca ünlü Senegalli forvet Demba Ba’yı da İzmir’e getiriyor. İngiltere Premier Ligi’nde West Ham United, Newcastle United, Chelsea formaları giydikten sonra ülkemizde Beşiktaş, Çin’de ise Shanghai Shenhua takımlarında oynayan 32 yaşındaki Demba Ba İstanbul’a geldi. Akiam uçağı ile İzmir’e gitmesi beklenen Senegalli, Wallece Reis’le birlikte Kayserispor maçını izleyecek.

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TAMER TUNA TRANSFERİ DOĞRULADI

Teknik direktör Tamer Tuna da geçen sezon Beşiktaş’ta antrenörlük yaptığı dönemde birlikte şampiyonluk yaşadığı Demba Ba’nın transfer listelerinde olduğunu doğruladı. Stoper Peybernes’i gözden çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Demba Ba’yla sözleşme imzalandığı takdirde Ghilas’la da yollarını kesin olarak ayıracak. Çin’de 2016 yılında bacağı kırılan yıldız futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle yeşil sahalara uzun süre uzak kalmıştı. Türkiye’de forma giydiği ilk dönemde taraftarların adına besteler yaptığı Demba Ba’nın adı ara transfer döneminde Beşiktaş ve Atiker Konyaspor’la da anıldı.