Galatasaray’a Fenerbahçe modeli

Galatasaray'da yeni yönetimin önceliği mali durumu düzeltmek olacak. Mustaf Cengiz ve ekibi kısa, orta, uzun vadeli projeleri hayata geçirecek. Galatasaray, sponsorluk konusunda Fenerbahçe'yi örnek alacak.

Galatasaray tarihinin en önemli seçimlerinden birini kazanan Mustafa Cengiz ve yönetimi, mazbataları alır almaz çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, ilk olarak Özbek ve ekibinden devraldığı mali sorunlara el attı. Cengiz ve arkadaşları, sorunları aşama aşama ele alıp düze çıkma peşinde. Bu çerçevede 3 ayaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kaynak yaratmak için farklı projeler üretildi. Plana göre, kısa vadede taraftarlar, orta vadede işadamları, uzun vadede ise sponsorların Galatasaray'a destek vermesi sağlanacak. Galatasaray, sponsorluk konusunda Fenerbahçe’nin izlediği yolu takip edecek.

Fenerbahçe`den Mustafa Cengiz`e şike tepkisi Yönetim, Sarı-Kırmızılılar'ın 27 Mart 2015 tarihindeki Mali Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Mustafa Cengiz'in Fenerbahçe'yle ilgili ‘şikeci' laflarını kullanmasını unutmadı ve kutlama mesajı yayınlanmadı İlgili Haberi Oku

1. MADDE SPONSORLAR: ÖRNEK FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Ülker, Doğuş ve Acıbadem gibi büyük gruplarla yaptığı işbirliği, Galatasaray'a örnek olacak. Yönetim bunun için öncelikle kulübe üye olup hiçbir katkısı olmayan işadamlarını ve şirketleri eleyecek. Üye olmayıp yatırım yapmak isteyen işadamları kulübe kazandırılacak. Galatasaraylı işadamlarından taşın altına ellerini koymaları istenecek. Böylece kulübün uzun vadeli borçlarına kaynak sağlanmış olacak.

Abdurrahim Albayrak: “Haber sızdıranları bulacağız” Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da yeni yönetimde yer alması beklenen Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı İlgili Haberi Oku

2. MADDE: TARAFTARLAR

Dursun Özbek döneminde küstürülen taraftarlar, artık Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket edecek. Tribünle bütünlük sağlanırken, mali açıdan da kulübe kaynak yaratılacak. Kısa vadeli projede ABD kökenli alışveriş çılgınlığı olan ‘black friday'in (kara cuma) benzeri olan ‘yellow friday' (sarı cuma) hayata geçirilecek. GSStore satışlarından yaklaşık 10 milyon TL bekleniyor.

Dursun Özbek bunalımda! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan `Aday ol` dedi ama... Galatasaray'ın devrik başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telkinine rağmen çekinceli. İşte 4 maddede Dursun Özbek'in aklındaki soru işaretleri... İlgili Haberi Oku

3. MADDE: İŞADAMLARI

Orta vadeli projenin kökeninde ise iş adamları veya kurumsal ortaklar var. Bu aşamada planlanan, TT Stadı'nda boş olan 70 locayı kiralayarak hatırı sayılır bir gelir elde etmek. Bu localardan yıllık yaklaşık 5.5 milyon dolarlık bir gelir yani 20 milyon TL bekleniyor. Bu geliri yukarıya çekmek için locaları satın alacak isimlerle en az 2.5 yıllık anlaşma yapmak isteyen yönetim 50 milyon TL sıcak para akışı sağlayacak ve borçlara kaynak yaratacak.