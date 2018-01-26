Galatasaray’a Fenerbahçe modeli
Galatasaray tarihinin en önemli seçimlerinden birini kazanan Mustafa Cengiz ve yönetimi, mazbataları alır almaz çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, ilk olarak Özbek ve ekibinden devraldığı mali sorunlara el attı. Cengiz ve arkadaşları, sorunları aşama aşama ele alıp düze çıkma peşinde. Bu çerçevede 3 ayaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kaynak yaratmak için farklı projeler üretildi. Plana göre, kısa vadede taraftarlar, orta vadede işadamları, uzun vadede ise sponsorların Galatasaray'a destek vermesi sağlanacak. Galatasaray, sponsorluk konusunda Fenerbahçe’nin izlediği yolu takip edecek.
1. MADDE SPONSORLAR: ÖRNEK FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin Ülker, Doğuş ve Acıbadem gibi büyük gruplarla yaptığı işbirliği, Galatasaray'a örnek olacak. Yönetim bunun için öncelikle kulübe üye olup hiçbir katkısı olmayan işadamlarını ve şirketleri eleyecek. Üye olmayıp yatırım yapmak isteyen işadamları kulübe kazandırılacak. Galatasaraylı işadamlarından taşın altına ellerini koymaları istenecek. Böylece kulübün uzun vadeli borçlarına kaynak sağlanmış olacak.
2. MADDE: TARAFTARLAR
Dursun Özbek döneminde küstürülen taraftarlar, artık Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket edecek. Tribünle bütünlük sağlanırken, mali açıdan da kulübe kaynak yaratılacak. Kısa vadeli projede ABD kökenli alışveriş çılgınlığı olan ‘black friday'in (kara cuma) benzeri olan ‘yellow friday' (sarı cuma) hayata geçirilecek. GSStore satışlarından yaklaşık 10 milyon TL bekleniyor.
3. MADDE: İŞADAMLARI
Orta vadeli projenin kökeninde ise iş adamları veya kurumsal ortaklar var. Bu aşamada planlanan, TT Stadı'nda boş olan 70 locayı kiralayarak hatırı sayılır bir gelir elde etmek. Bu localardan yıllık yaklaşık 5.5 milyon dolarlık bir gelir yani 20 milyon TL bekleniyor. Bu geliri yukarıya çekmek için locaları satın alacak isimlerle en az 2.5 yıllık anlaşma yapmak isteyen yönetim 50 milyon TL sıcak para akışı sağlayacak ve borçlara kaynak yaratacak.