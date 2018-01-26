Fenerbahçe’ye devlet protokolü

Trabzon deplasmanında Fenerbahçe kafilesi, üst düzey devlet görevlilerine uygulanan güvenlik prosedürüne tabi olacak. Havalimanından otele ve stada kadar geniş çaplı önlemler alınacak

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında özellikle 3 Temmuz sürecinin ardından gerilen ikili ilişkiler bu hafta yeni bir testten geçecek. İki takımın da zirve yolundaki iddiası nedeniyle hararetli geçmesi beklenen pazar günkü dev mücadele öncesi şehirde yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kafile için Trabzon'da devlet protokolü uygulanacak. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılacak ve Fenerbahçe'nin etrafında adeta duvar örülecek.

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Kafilenin, Trabzon havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yapacağı sırada yolcularla temasları önlenecek. Havalimanından konaklanacak otele, oradan da stada hareket sırasında yollarda önlem alınacak. Çevik Kuvvet, kafile otobüsünün önünde ve arkasında konvoy oluşturacak. Yol kenarlarında da cumhurbaşkanı ve başbakan seyahatlerinde olduğu gibi belli noktalara, aralıklarla polis ve jandarma ekipleri yerleştirilecek. Otel çevresinde de konaklama süresince nöbet tutulacak.

YILDIRIM RİZE’YE GEÇECEK

Bu ziyaretin en özel yanı ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz süreci sonrası ilk kez Trabzonspor maçı için şehre gelecek olması. Yıldırım, sarı-lacivertli futbolcularla birlikte özel uçakla Trabzon'a gidecek. Buradan karayoluyla Rize'ye geçecek ve şehirde yapılacak bazı açılışlara katılacak Aziz Yıldırım'ın maç günü ise takımı otelden stada uğurlayacağı ifade ediliyor. Yöneticilerin güvenliğini ise polisler ve İstanbul'dan getirilen özel korumalar sağlayacak.

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Trabzon Emniyeti, karşılaşma için çevre illerden çevik kuvvet takviyesi yapacak, özel güvenliklerin sayısı arttırılacak. Maç günü, stat içi ve dışında geniş bir ekip hazır olacak. Toplam sayının 2000'i geçmesi bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu da iki üst düzey emniyet yetkilisini maçta görevlendirdi.

İşte Fenerbahçe’ye Trabzon deplasmanında uygulanacak üst düzey önlemler:

– Fenerbahçe takım otobüsüne Çevik Kuvvet'in ikişer koruma aracı eşlik edecek.

– Takımın giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri görev yapacak.

– Yol üzerindeki bazı üst geçitler, kafilenin geçişi sırasında yaya trafiğine kapatılacak.

– Sivil polisler Fenerbahçe'nin ziyareti sırasında sürekli kafilenin çevresinde olacak.